Città sporca sotto Ferragosto: esplode il malcontento 

Doveva rappresentare il cambio di passo per l'igiene urbana. Un servizio più efficiente, mezzi nuovi, una raccolta capace di reggere l'impatto di una stagione turistica da record. A poche settimane dall'avvio del nuovo appalto, però, la percezione di residenti, commercianti e turisti racconta un'altra realtà. Alghero, nel pieno di agosto, appare spesso sporca: cestini stracolmi, sacchi dell'immondizia abbandonati sulle strade, ecobox di bar e ristoranti trasformati in piccole discariche.

Le fotografie pubblicate sui social e le proteste raccolte dagli operatori economici confermano un malcontento diffuso. Tanto che il Comune ha attivato un numero dedicato alle segnalazioni delle criticità. E le richieste di intervento sarebbero arrivate a pioggia. L’argomento finirà presto sul tavolo della Commissione consiliare Igiene pubblica e Ambiente. Il presidente Christian Mulas ha già annunciato che subito dopo Ferragosto convocherà un confronto per analizzare le richieste di intervento giunte in queste settimane, con particolare riferimento alla zona compresa tra il Palazzo dei Congressi, Fertilia, la costa verso Capo Caccia e Santa Maria La Palma.

I problemi

«Alghero è una città turistica che nei mesi estivi deve garantire servizi adeguati», sottolinea Mulas. Alberghi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, bar e bed and breakfast lavorano a pieno regime e la quantità di rifiuti cresce inevitabilmente. «Comprendo le difficoltà organizzative, ma non possiamo ignorare il numero delle segnalazioni che stanno arrivando dalle attività». Mulas evita di attribuire responsabilità agli operatori ecologici. «Il problema sembra essere soprattutto organizzativo. Quando i passaggi saltano bisogna capire se mezzi, personale e programmazione siano realmente adeguati alle esigenze del territorio. Tra i temi anche la dotazione del parco mezzi e la disponibilità del personale.

Sul tema interviene anche Forza Italia: «Va riconosciuta al presidente della Commissione Ambiente l'onestà intellettuale di aver messo nero su bianco una situazione che denunciamo da tempo», affermano i consiglieri: «Dalle sue parole emerge un giudizio molto severo sull'efficacia dell'appalto e sulle responsabilità politiche».

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