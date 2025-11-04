Città sporca, è scontro sul servizio di pulizia 

Rifiuti nelle cunette, erbacce a bordo strada, marciapiedi sporcati dagli animali. A fare la differenza tra una città pulita e una sporca non è solo la civiltà dei suoi abitanti ma anche un servizio di spazzamento adeguato, e secondo la minoranza, al momento, la bilancia pende verso la sporcizia. Il tema del decoro e della pulizia delle strade è approdato in Consiglio comunale nel corso dell’ultima seduta, con un’interpellanza presentata dall’esponente di Adesso Sardegna Franca Cicotto, critica nei confronti dell’appalto di igiene urbana.

I nodi

Nel mirino soprattutto il servizio di spazzamento delle strade, giudicato del tutto inadeguato. La richiesta della consigliera è stata di conoscere se l’esecuzione del servizio stia avvenendo in maniera regolare come prevede l’appalto, se il macchinario utilizzato stia svolgendo anche la funzione di lavaggio e sanificazione dell’asfalto, se vengano garantite durante l’anno almeno sei pulizie delle sedi stradali in assenza di auto in sosta, e in che modo la società appaltatrice, Gesenu, stia effettuando il diserbo nei marciapiedi e nelle superfici accanto alle abitazioni. Tante domande a cui è stata Cicotto stessa a dare una risposta. «La procedura effettuata durante lo spazzamento non è quella prevista dal capitolato speciale d’appalto né quella proposta dalla ditta in sede di gara: la spazzatrice passa semplicemente accanto alle auto parcheggiate, tralasciando i bordi a contatto coi marciapiedi, perché se così non fosse le strade sarebbero pulite». Invece «la città è sporca, l’erba continua a crescere rigogliosa nei cordoli, le deiezioni canine restano abbandonate. Stiamo pagando a vuoto, per un servizio che non sta dando risultati». Poi una domanda-provocazione: «Sono state irrogate le sanzioni per le irregolarità?».

La risposta

L’assessore all’Ambiente Saverio De Roma, intervenuto in replica, ha al contrario difeso la società Gesenu, sostenendo che le procedure di pulizia vengano effettuate correttamente. «Tengo a sottolineare che Gesenu sta operando in un numero di zone superiori rispetto a quelle predisposte in fase di gara, senza che ci sia stato un incremento dei costi», ha aggiunto De Roma, in riferimento al notevole aumento di aree verdi sorte a Monserrato negli ultimi anni. Inoltre, «lo spazzamento manuale e meccanizzato nelle vie principali, previsto due giorni su sette in gara, viene invece svolto quattro giorni su sette senza oneri aggiuntivi. Il servizio viene verificato quotidianamente dal direttore esecutivo del contratto, che da remoto verifica in tempo reale il tragitto, i tempi di percorrenza e di sosta dei mezzi. Al momento non è stata riscontrata alcuna irregolarità, se capita che una strada venga saltata dagli operatori viene recuperata il giorno successivo».

