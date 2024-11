Città sotto choc per la morte dell’imprenditore Iervolino 

Manifestazioni annullate, messaggi di vicinanza e una forte impressione in tutta la comunità: Olbia è profondamente colpita dalla tragica fine dell’esistenza di Carlo Iervolino. Con il passare delle ore emergono nuovi è particolari sulla morte dell’imprenditore olbiese di 41 anni. Iervolino, rientrato dal viaggio a Zanzibar, non si è reso conto del rapido decorso della malaria. La febbre terzana malarica ha delle caratteristiche precise, ma in questo caso, purtroppo, è stata scambiata per una banale influenza. Le ambasciate italiane di diversi paesi africani invitano a non sottovalutare il rischio: «Si raccomanda sempre la profilassi anti-malarica e l’utilizzo di zanzariere, repellenti e abiti che proteggono il corpo, soprattutto durante la notte». Olbia si stringe intorno alla famiglia di Carlo Iervolino; hanno pubblicamente ricordato la figura del giovane imprenditore le società di basket, Olimpia Olbia e Virtus Olbia Pallacanestro. Il presidente del consiglio comunale di Olbia, Marzio Altana: «La città è profondamente scossa da questa vicenda. Carlo Iervolino era una persona gentile ed estremamente cortese, legato alla sua comunità e alla sua famiglia». I funerali dell’imprenditore saranno celebrati oggi nella chiesa di San Simplicio.

