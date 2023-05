Città sotto assedio e blindata, paura nelle scuole 

Tutti gli accessi al quartiere di San Pietro sbarrati da auto delle forze dell’ordine e nastri rossi e bianchi dei vigili urbani. A Nuoro, città sotto assedio per tutta la mattinata di ieri, il traffico è andato letteralmente in tilt.

Le arterie del centro sono state chiuse alla circolazione appena è scattato l’allarme e l’imponente caccia all’uomo. I varchi al centro storico, da viale Ciusa a via Roma, da via Chironi a via Ballero, sono stati tutti chiusi alle auto, presidiati da pattuglie di polizia, carabinieri, vigili urbani. I nuoresi hanno scoperto così di essere finiti al centro di una impensabile sequenza da film che, invece, aveva tutti i contorni di una realtà molto amara. I divieti di circolazione hanno naturalmente creato disagi e proteste tra gli automobilisti, prima di capire cos’era davvero successo.

La sparatoria della mattinata, in pieno centro, è diventata a quel punto la notizia del giorno, nei commenti in tutti i locali come pure nelle chiacchiere per strada, tanta era l’enormità della vicenda e la gravità dei fatti. Agenti ad ogni angolo con giubbotti antiproiettile e armi in pugno, hanno restituito la gravità di una giornata fuori dalla consuetudine. La paura è scattata anche nelle scuole, perquisizioni negli androni dei palazzi aperti, possibile rifugio, e quando alla fine delle lezioni, la notizia che il fuggitivo era ancora ricercato, negli asili del centro le porte sono rimaste sbarrate ed è stato chiesto ai genitori di presentarsi personalmente e citofonare.

