Città sostenibile nel laboratorio di idee 

Le idee prendono forma intorno ai tavoli dell’Urban Living Lab: il confronto sui temi della rigenerazione dei quartieri di Poltu Cuadu e Sacra Famiglia, a seguito della chiamata dell’ITI, è iniziata nelle sale del Mus Mat. Se, e come, le proposte verranno accolte dall’amministrazione si saprà alla fine del processo di progettazione partecipata seguito dai moderatori di “Itinerari Paralleli”. Per il Sindaco Settimo Nizzi si tratta di un’opportunità irrinunciabile per la città. «Interventi immateriali che permettono di mettere a sistema gli attori locali che possono agire all’interno di una rete inclusiva di cooperazione per promuovere confronto, condivisione, collaborazione e progettazione di servizi per la cittadinanza complementari rispetto a quelli pubblico-privati esistenti», ha commentato: «Tali interventi vanno ad accompagnare i progetti già attivati di riqualificazione infrastrutturale e valorizzazione ambientale delle due aree».

Sostenibilità

Una colonnina da collocare al porto e all’aeroporto per evidenziare al turista in arrivo le emissioni di CO2 causate durante il percorso verso l’Isola, l’idea di tre studenti olbiesi, Riccardo Campesi, Antonio Tenuto e Gabriele Cristofaro. Al viaggiatore, reso consapevole, è richiesta una piccola donazione volontaria che servirà ad acquistare una pianta così da compensare l’impronta ecologica. Come Ricollegare Poltu Cuadu alla città alla base del progetto presentato dall’associazione hub.Mat insieme ad altri soggetti. Tra le proposte, oltre alla figura del mobility manager che si occupa di raccogliere informazioni e aiutare i cittadini ad accedere alla mobilità senza auto, l’individuazione (in vista della ciclopedonale che collegherà il quartiere alla città) di uno snodo intermodale dove fare una zona di urbanistica tattica ma anche l’installazione della “panchina dei passaggi”, una seduta dove attendere quando si necessita di un passaggio. “Una casa per la cultura” è, invece, uno spazio polivalente di aggregazione e partecipazione artistico–culturale, magari all’interno del Michelucci, punto di riferimento per le associazioni e la città. «Anche se ancora non sappiamo se il nostro progetto sarà finanziato o riusciremo ad autofinanziarlo esco contenta dall’incontro per avere avuto modo acquisire delle metodologie dl lavoro nuove - commenta Federica Catasta di Mediterrarte, - ed avere creato una relazione più stretta con altre realtà cittadine».

