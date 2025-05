«Città pronta ad accogliere i turisti» 

Con l’estate ormai alle porte, Bosa si prepara a vivere la stagione turistica, fondamentale per l’economia locale. Si punta ancora su accoglienza, coste, natura, eventi, cultura; ma se sindaco e Giunta assicurano che la città è attrezzata per accogliere i visitatori, l’opposizione segnala ritardi e carenze.

«Siamo pronti»

«Bosa è pronta – afferma il sindaco, Alfonso Marras – Dopo “Monumenti aperti” e il Wine festival, festeggiamo i patroni Emilio e Priamo, il Bosa tuning festival, il raduno delle vespe, la Notte romantica e la processione in barca per San Pietro. I mesi estivi proseguiranno con eventi di grande richiamo come la Madonna del mare, il carnevale e Regnos Altos. Ma le sorprese non mancheranno; il programma, in fase di ultimazione, si affianca all’attività che ci vede impegnati nella comunicazione e partecipazione alle fiere».

La strategia

«Non si tratta solo di eventi ma di una strategia integrata – sottolinea l’assessore al Turismo, Marco Mannu – Siamo impegnati a consolidare Bosa tra le mete più ambite del turismo slow. Le ricchezze del centro storico, l’enogastronomia e il patrimonio naturale sono il nostro biglietto da visita».

«Promozione assente»

Non la pensano così i capigruppo della minoranza. «Dopo un anno di Giunta Marras, non vediamo alcun cambiamento – accusa Angelo Masala - Manca una promozione efficace. La borgata marina è trascurata e non esiste un sistema di trasporto urbano per i turisti». Gli fa eco Alessandro Campus: «Per l'ennesimo anno non è operativo un ufficio turistico; il Castello e la Torre Aragonese non si capisce ancora come siano gestiti e quindi non producono i giusti introiti».

Decoro e trasporti

A proposito di decoro il vicesindaco, Federico Ledda, sottolinea che «I servizi di diserbo e spazzamento sono stati potenziati, e la pulizia delle spiagge procede secondo il calendario. Mentre sul fronte del verde abbiamo previsto interventi straordinari per aree spesso trascurate, in particolare per la prevenzione degli incendi. Nei prossimi giorni saranno sistemati viali e lungomare».

L’assessore alla Viabilità, Marco Naitana, annuncia: «A giugno tornano i parcheggi a pagamento, con un aumento degli stalli e il servizio esteso ai giorni feriali. Ma saranno previsti anche nuovi spazi riservati ai bus turistici».

RIPRODUZIONE RISERVATA