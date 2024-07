«Città più vivibile anche per i residenti» 

«La città ha già fatto un grande lavoro di studio sui temi della pianificazione urbanistica. Non partiremo da zero». Roberto Corbia, 40 anni, il nuovo assessore all’Urbanistica e all’Immaginazione civica di Alghero, è nel suo a parlare della città del futuro. Architetto urbanista, esperto in rigenerazione urbana, pianificazione territoriale, progettazione urbanistica e del paesaggio. Allievo di Renzo Piano (a 30 anni l’allora architetto senatore lo aveva coinvolto in un progetto di rigenerazione delle periferie) e di recente impegnato nella rinascita urbanistica di Bologna.

Il sindaco Raimondo Cacciotto lo ha però riportato nella sua Alghero per una missione impossibile: l’adozione del Puc. «Vogliamo costruire una visione che ascolti la comunità e prenda in considerazione la dimensione civica. Un percorso nuovo, – dice l’assessore Corbia – per arrivare a costruire scenari condivisi che rendano la città più bella, più vivibile anche nella sua dimensione dello spazio pubblico e più giusta». Deleghe molto importanti su temi che la città attende di risolvere ormai da decenni. «Questa prima fase sarà di studio, – sottolinea Roberto Corbia – di ricostruzione dei processi. Apriremo subito un confronto con la cittadinanza nella costruzione di una idea di sviluppo comune. La città è complessa, – ammette il titolare della delega - dovremmo riuscire a lavorare su diversi livelli: come renderla attrattiva, ma al tempo stesso anche vivibile per i residenti. Poi c’è l’emergenza abitativa, un problema molto grave di cui ci dobbiamo occupare».

