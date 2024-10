Città più verde e senza barriere architettoniche 

Al via i lavori per i marciapiedi, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il ripristino dei viali alberati. Dopo l'abbattimento di cinque alberi, che da oltre 60 anni, ombreggiavano i marciapiedi davanti al cimitero, il Comune interviene in tempo di record per liberare l'area e dare il via alla sistemazione del verde pubblico, accompagnato dall'abbattimento delle barriere architettoniche in tutta la città. Dopo la motosega e le polemiche dei giorni scorsi, ieri mattina sono entrate in azione le ruspe, per i lavori di ripristino dei marciapiedi di fronte al cimitero, dopo l'intervento per l'abbattimento di cinque alberi le cui radici stavano devastando la strada e gli stessi marciapiedi. Si tratta di un importante intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che interesserà l'intero abitato, a cui seguirà la piantumazione di centinaia di alberi. «I lavori sono iniziati a tempo di record - dice l'assessore all'Ambiente, Toto Listo - Ci teniamo che proprio di fronte al cimitero vengano ripristinati i marciapiedi, prima della fine di questo mese. Davanti al cimitero saranno ripristinate le aiuole e in primavera, in concomitanza con la festa degli alberi, dove coinvolgeremo le scuole, saranno mese a dimora nuove piante, che non diano problemi alle strutture». Saranno riqualificate tutte le aree verdi della cittadini, per circa 8 ettari, con la manutenzione ordinaria e straordinaria. (f. o.)