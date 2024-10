Città più sicura: meno incidenti sulle strade 

Una riduzione drastica degli incidenti stradali in città con un meno 22 percento e zero vittime. Sono i dati forniti dalla Polizia locale di Nuoro risultato della lotta agli incidenti stradali, con una riduzione dei sinistri nel 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (142 i sinistri rilevati ad oggi dalla polizia locale rispetto ai 181 dello stesso periodo del 2023), e soprattutto senza vittime ed un basso grado di lesività ( 7 feriti nell'ultimo trimestre con una media di 5 giorni di prognosi), tendenza che si discosta nettamente dal quadro regionale, dove si registra un aumento degli incidenti e delle vittime della strada. Il comandante della Municipale di Nuoro, Massimiliano Zurru, in carica da circa diciassette mesi, ha concentrato sin dall'inizio il proprio impegno sul miglioramento della sicurezza stradale nel centro abitato, dove solo nel primo semestre del 2023 si erano verificati quattro morti, tre dei quali pedoni. Tra le azioni il miglioramento della segnaletica stradale, più controllo attraverso pattuglie, autovelox e uso di cinture di sicurezza e dei cellulari alla guida «Il 2024 è una svolta positiva per la nostra città - dice Zurru - un chiaro segnale che la prevenzione funziona».

