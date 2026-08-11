«Città più sicura d’Italia anche di notte» 

La parola d’ordine “sicurezza” in una città che da quando è stata creata è la più “sicura” d’Italia può sembrare inutile talmente è scontata. Non è così, intanto la sicurezza non è mai troppa e poi non sempre quel che dicono i dati è percepito dalle persone.

Il progetto “Oristano sicura 2026” studiato dal comandante della Polizia locale Gianni Uras, presentato dal sindaco Massimiliano Sanna e approvato dalla Giunta, punta a contenere le paure che dopo il tramonto turbano le persone più fragili e gli anziani.

«Notti tranquille»

«La squadra della Polizia urbana che vedremo operare per tutto il resto dell’anno, Capodanno compreso, dalle 8 fino alle 2 del giorno successivo ha una finalità ben precisa: offrire ai cittadini serate e nottate le più tranquille possibile, prevenendo e se non basta reprimendo, le azioni più fastidiose da parte dei gruppi che vanno oltre la decenza e il lecito. Le segnalazioni che arrivano al comando di via Carmine sono in aumento e questo impone a noi amministratori e al Corpo di intervenire, cosa che abbiamo fatto stanziando 30mila euro, appena sufficiente per raggiungere gli obiettivi consapevoli che il personale di 32 operatori più comandante, due vice e tre ufficiali tra ferie e malattie si riduce a 12 unità», anticipa il sindaco, Massimiliano Sanna.

Gli obiettivi

Prevenire e/o reprimere per garantire la sicurezza della circolazione stradale, delle frazioni e zone periferiche, delle manifestazioni, la quiete pubblica, il controllo delle attività commerciali e il rispetto del regolamento Dehor. Nello specifico i controlli sono finalizzati al contrasto del commercio abusivo e della merce contraffatta, alle violazioni del codice della strada. Ad aumentare la sicurezza urbana in genere occupandosi dei senzatetto e delle occupazioni abusive.

I controlli punteranno al rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali, alla fluidità della viabilità, a stanare le occupazioni abusive di suolo pubblico e all’assenza di autorizzazioni commerciali. «Resta fermo che il comandante valuterà di volta in volta le necessità di utilizzo del personale e dei servizi, programmando le attività attraverso servizi di 4 ore da svolgersi dalle 20 alle 2; nella giornata del 31 dicembre il servizio sarà composto da 9 operatori e un ufficiale fino alle 4 del primo gennaio 2027», spiega ancora il sindaco Sanna.

La tabella

Il progetto quantifica anche la tabella di marcia. Trenta siti da controllare indicati di volta in volta, 20 aree mirate, 1.600 veicoli e 300 persone da controllare, 3 test etilometro a servizio per l’intero turno. Oristano da addormentare? «No, il contrario: da vivere e far vivere tranquillamente, senza infastidire se non peggio le persone e imbrattare i posti, punendo chi spinge l’auto oltre il consentito e togliendo le chiavi a chi abusa con l’alcol se non peggio. Sicurezza, decoro e rispetto sono le regole che dovranno caratterizzare Oristano anche oltre il 2026».

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