Città più bella, il piano del Comune 

Riguardo il servizio di igiene urbana, l’assessora Piroddi sottolinea che si sta facendo «un grande lavoro di squadra coordinato dal settore Ambiente e non solo con l’azienda Gesenu, ma anche con la collaborazione della Polizia Municipale e il Nogra, il Nucleo operativo delle guardie rurali ausiliarie. Le linee di mandato del sindaco sono molto chiare riguardo alla pulizia e al decoro della città. Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo e, soprattutto, di tutte quelle novità rispetto a quanto avveniva prima, nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi per Monserrato e i suoi abitanti».

«Stiamo abbellendo le piazze e le strade della nostra città», dice il sindaco Tomaso Locci. «L'assessorato all'Ambiente sotto l'egida dell'assessora Paola Piroddi e dietro indicazione e richiesta della nuova maggioranza, ha provveduto a sistemare fiori colorati e nuove piante. Si è anche deciso per un periodico lavaggio di strade e piazze, per il quale ringrazio gli operatori di Gesenu che dimostrano efficienza. Un grazie anche all'assessora, al settore Ambiente, alla commissione competente e alla maggioranza per questo nuovo lavoro che migliora la qualità di vita dei cittadini», conclude Locci.

Attrezzi ginnici, nuove piante, fioriere. Ma anche costante pulizia di strade, marciapiedi e piazze. Il Comune vara il piano per rendere Monserrato più decorosa e pulita, con un pensiero anche a chi ama allenarsi all’aria aperta.

«Stiamo abbellendo le piazze e le strade della nostra città», dice il sindaco Tomaso Locci. «L'assessorato all'Ambiente sotto l'egida dell'assessora Paola Piroddi e dietro indicazione e richiesta della nuova maggioranza, ha provveduto a sistemare fiori colorati e nuove piante. Si è anche deciso per un periodico lavaggio di strade e piazze, per il quale ringrazio gli operatori di Gesenu che dimostrano efficienza. Un grazie anche all'assessora, al settore Ambiente, alla commissione competente e alla maggioranza per questo nuovo lavoro che migliora la qualità di vita dei cittadini», conclude Locci.

L’assessora

Riguardo il servizio di igiene urbana, l’assessora Piroddi sottolinea che si sta facendo «un grande lavoro di squadra coordinato dal settore Ambiente e non solo con l’azienda Gesenu, ma anche con la collaborazione della Polizia Municipale e il Nogra, il Nucleo operativo delle guardie rurali ausiliarie. Le linee di mandato del sindaco sono molto chiare riguardo alla pulizia e al decoro della città. Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo e, soprattutto, di tutte quelle novità rispetto a quanto avveniva prima, nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi per Monserrato e i suoi abitanti».

La pulizia stradale

E proprio per quanto concerne la pulizia di strade e marciapiedi, l’esponente della Giunta Locci tiene a precisare che «prima c'era una sola spazzatrice per la grande viabilità e per le strade principali, oggi ce n’è una in più, più piccola. Con due quindi riusciamo ad arrivare in quasi tutte le vie della città». Non solo: «Adesso vengono posizionati i divieti di sosta programmati settimanalmente per gli interventi congiunti di sterramento, diserbo e pulizia delle caditoie. In precedenza questo servizio non veniva realizzato», aggiunge. «Esiste finalmente una programmazione che ci consente di avere un crono programma ben definito. Sicuramente abbiamo ancora tanto da fare ma siamo sulla strada giusta».

Sport all’aperto

C’è poi il capitolo sport all’aperto. «Abbiamo già installato attrezzi ginnici in via Caracalla, nel parco vicino al campo di basket. Dopo un sopralluogo effettuato insieme al sindaco e al collega dei Lavori pubblici Raffaele Nonnoi, abbiamo deciso di posizionarle in quel punto, in maniera tale da farlo diventare un polo sportivo che collegheremo agli altri parchi e zone fitness della città». L’assessorato che guida sta anche rinnovando le piante nelle fioriere, spendendo 22mila euro al mese per la loro cura. Si possono già vedere in piazza Maria Vergine, in piazza Serri, sul sagrato della parrocchia del Santissimo Redentore, in piazza San Lorenzo sotto l'immagine di don Puglisi, e in via del Redentore. Piroddi promette: «Tanti altri interventi sono in programmazione e a breve ci saranno novità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata