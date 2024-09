Città per pochi e con capelli grigi 

Bisogna pregare che l’Istat abbia toppato ma se, come quasi sempre accade, l’ha azzeccata Oristano nel 2029 scenderà sotto i 30mila abitanti, esattamente 29.753 residenti e nel 2030 a 29.599. Ma c’è di più, purtroppo. Nel 2043, tra 19 anni, il calo demografico sarà da paura: 27.008 residenti. Si tratta di proiezioni, frutto di studi testati scientificamente che vanno comunque presi con la cautela del caso senza però sottovalutare che l’Istat non spara numeri a caso ma ponderati sul passato del fenomeno e inquadrati in proiezione futura.

L’emorragia

Quel che appare certo è che, salvo miracoli che al momento nessuno riesce a intravvedere, Oristano dagli attuali 30.273 abitanti a fine 2024 su ritroverà con 30.164 residenti e poi via via a scendere, anno dopo anno.

L’Istat vede nero e spiega perché, partendo dalla decrescita naturale dovuta al calo delle nascite e all’aumento dei decessi che non trova equilibrio nella migrazione, un fenomeno marginale da due anni in calo sia in città che in provincia. Tra i capoluoghi di provincia solo Verbania, Carbonia, Enna, Sondrio, Isernia e Urbino hanno meno residenti di Oristano.

Vecchiaia

Al calo demografico corrisponde un indice di anzianità parallelamente più alto. È sufficiente dire che la città aprirà il 2025 con 147 vecchi da 95 anni in su (30 maschi e 117 femmine) e 6.474 anziani dai 70 ai 94 anni. A fine dicembre 2029 l’Istat ipotizza 183 (41 maschi e 142 donne) oltre i 95 anni, mentre i residenti dai 70 ai 94 anni saliranno a 7.288.

Meno bambini

Di contro avremo al primo gennaio del prossimo anno 653 bambini da 0 a 4 anni e 885 da 5 a 9 anni; al primo gennaio 2030 i residenti da 0 a 4 anni scenderanno a 638 e tra i 5 e i 9 anni a 698. Meno bambini e più anziani, questo è il racconto degli analisti dell’Istat. Ma c’è un altro dato che conferma la tendenza all’aumento dell’indice di vecchiaia.

I commenti

Quest’anno il maggior numero di residenti si colloca tra i 55 e i 59 anni con 2.708 unità e tra i 60 e i 64 anni con 2.625. Nel 2029 l’età sale, il maggior numero dei residenti l’Istat li indica tra i 60 e 64 con 2.682 e tra i 65 e i 69enni con 2.563. La crisi demografica è ormai evidente, l’indice di errore, se mai dovesse esserci, non andrà oltre qualche punto che non cambia lo scenario della città e, in numeri ancora più pesanti, quello della provincia caratterizzato dalla denatalità e dal progressivo invecchiamento della popolazione.

«Nei prossimi anni - scrive la Cgia di Mestre analizzando i dati Istat - la situazione è prevista in netto peggioramento in tutto il Paese con pesanti ricadute sulla spesa sanitaria, pensionistica, farmaceutica e di assistenza». Provincia e Comune non possono assistere passivamente a un tale disastro. «Confidiamo nelle ricadute dei progetti già in stato avanzato del Pnrr destinati a irrobustire il settore turistico ed agroalimentare del territorio grazie anche all’infrastrutturazione dello scalo marittimo e stradale», commenta il sindaco, Massimiliano Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA