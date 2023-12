«Città off-limits per chi è in carrozzina» 

Ritrovarsi di colpo sulla sedia a rotelle, e scoprire problemi e barriere che altri spesso non notano. «Me ne rendo conto adesso che, dopo un incidente, sono costretta almeno per un mese a muovermi in carrozzina», dice Lorena Porceddu, 40 anni, di Sestu. «Mi sono resa conto di quanto siano presenti tantissime barriere architettoniche, per esempio in via Montgolfier e in via Monserrato, in pieno centro».

La mappa dei rischi

Mattonelle smosse, attraversamenti pedonali con gradini o con la passerella solo da una parte, o magari c’è ma è rovinata. «Ho anche rotto una ruota della carrozzina, mio figlio ha dovuto portarla in un negozio di biciclette per farla riparare. Io tornerò a camminare, ma penso a chi purtroppo non può farlo». Lorena, che rappresenta anche l’associazione degli stomizzati in Sardegna, ha pubblicato un post su Facebook che è diventato un appello a non chiudere gli occhi davanti a questa situazione. Tra gli altri hanno risposto i consiglieri del Pd Fabio Pisu e Michela Mura, che hanno trascorso un pomeriggio con lei girando per la città: «Solo vivendo il centro abitato di Sestu», dicono, «entrando nei negozi, percorrendo marciapiedi e strade ti puoi rendere conto che c’è tanto da fare per rendere inclusiva la nostra città. Come abbiamo denunciato tante volte, ribadiamo che vanno rimossi gli ostacoli negli spazi destinati alla mobilità dei cittadini, come scivoli con pendenze troppo grandi, marciapiedi irregolari ed eccessivamente alti, spesso senza alcuno scivolo in corrispondenza delle strisce pedonali, pali della segnaletica stradale che impediscono il passaggio».

Il diritto negato

Manca a Sestu, avvisano Pisu e Mura, «una politica di rimozione delle barriere architettoniche e anche opere recenti come i marciapiedi di via Monteverdi e il piazzale in via Dante ne sono la prova. O ancora in via Monserrato, e in altre strade. Sulle barriere architettoniche siamo ancora al punto zero: si nega il diritto di poter circolare ai disabili in carrozzina, ai genitori con passeggini, a tutti coloro che hanno difficoltà motorie».

Appello del campione

Lo dice anche il pluricampione di tiro a segno Oreste Lai, da anni in carrozzina: «La cosa migliore quando vengono progettati lavori nel centro abitato sarebbe coinvolgerci, inserendo persone con disabilità nelle commissioni. Purtroppo certi scivoli sono stati costruiti con un’inclinazione eccessiva, e in altri casi abbiamo marciapiedi vecchi, con mattonelle smosse». La sindaca Paola Secci: «Abbiamo rifatto tanti marciapiedi rimuovendo le barriere architettoniche, anche se purtroppo tanti ne restano da sistemare. Seguiamo tutte le situazioni di persone con disabilità anche grazie ai nostri servizi sociali e vi invitiamo a segnalare ogni problema. Tutte le opere che inaugureremo il prossimo anno saranno accessibili e senza barriere».

