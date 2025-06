Città nuove, le idee dei sindaci 

Alghero sogna di eliminare l’asfalto su viale Primo Maggio per restituire terreno al delicato sistema dunale, Olbia punta alla riqualificazione dei suoi quartieri, come quello di San Simplicio, Sassari rilancia il progetto di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico per favorire il rilancio del centro, ipotizzando un distretto della creatività, ad esempio, nell’ex Tipografia Chiarella. Sono solo alcuni dei progetti presentati ieri nella sala conferenze del Quarter nell’ambito del Festival diffuso della rigenerazione urbana “Città in Scena”, promosso da Ance, Associazione Mecenate 90, Cidac e con il patrocinio di In/Arch.

Rinascita

Spazi pubblici che rinascono, ricollegano quartieri e riconnettono la città con il mare, ex siti industriali e minerari e aree abbandonate che rivivono con nuove funzioni come servizi culturali, commerciali e di trasporto. Le città della Sardegna, da nord a sud, puntano a riscrivere un nuovo futuro, più sostenibile. Tredici progetti regionali presentati: tra cui quello di Cagliari con la rigenerazione del quartiere Sant’Elia, poi il Compendio di Rinaggiu a Tempio di Pausania, la realizzazione di parchi urbani e aree ricreativo-sportive finalizzati alla riqualificazione delle aree periferiche e marginali di Porto Torres, solo per citarne alcuni. «Migliorare la qualità della vita dei cittadini con progetti che aumentino la fruibilità e la vivibilità del territorio è uno degli obbiettivi che vogliamo raggiungere. Il nostro progetto va in questa direzione, coniugare ambiente e socialità con sport, cultura ed eventi», il commento del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto. Con lui anche i primi cittadini di Cagliari, Massimo Zedda, di Olbia, Settimo Nizzi, con l’assessora di Sassari, Maria Francesca Fantato, il presidente di Ance Centro Nord Sardegna, Silvio Alciator, l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, degli Enti locali, Francesco Spanedda. Soddisfatta la presidente nazionale Ance, Federica Brancaccio: «È la prima volta che il festival fa tappa in Sardegna, stiamo assistendo a progetti veramente interessanti. Attraverso la rigenerazione urbana si può invertire davvero questo calo demografico». Per il presidente di Ance Centro Nord Sardegna, Silvio Alciator, «questo vale anche e soprattutto per i piccoli Comuni che oggi stanno perdendo tanta popolazione». (c. fi.)

