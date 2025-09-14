Città metropolitana, un poker sul tavolo 

L’obiettivo è riuscire a raddoppiare la rappresentanza di Quartu nella Città metropolitana di Cagliari, anche per colmare l’assenza di esponenti locali nell’attuale Consiglio regionale. La strategia quartese per le elezioni metropolitane del 29 settembre (non votano i cittadini ma solo sindaci e consiglieri dei vari Comuni) punta su quattro nomi, due per ciascuno schieramento: Elisa Usalla e Tonio Pani nella lista del centrosinistra con componenti civiche, e Lucio Torru con Martino Sarritzu per il centrodestra, rispettivamente FdI e Sardegna al Centro 20Venti.

Centro sinistra

Per il movimento civico Rinascita, il gruppo di punta della maggioranza guidata dal sindaco Graziano Milia, c’è la giovane consigliera Elisa Usalla. Candidata con l’obiettivo di «dare voce alla mia comunità, essere un punto di collegamento costante tra l’amministrazione quartese e quella metropolitana, affinché le istanze del nostro territorio trovino ascolto e concretezza». Un esempio su tutti il tema della mobilità: «occorre intervenire su due arterie fondamentali come la 554 e viale Marconi. Quartu merita infrastrutture migliori, sicurezza e una visione di sviluppo che guardi al futuro».

Nella stessa lista, Comunità metropolitane, c’è anche Tonio Pani, esponente del Polo civico in Consiglio comunale e candidato alle ultime Regionali nella lista Uniti per Alessandra Todde: la sua priorità è «consolidare un rapporto di collaborazione proficuo, così come già avviene con il governo regionale, per valorizzare le potenzialità di Quartu e dare voce ai suoi cittadini». E in caso di elezione «il mio dovere sarà anche quello di lavorare per tutti i 70 Comuni che compongono la Città metropolitana, perché condividendo progetti e servizi possiamo abbattere i costi, ottimizzare le risorse e garantire a tutti un livello di qualità più alto».

Centro destra

Il fronte opposto punta su Martino Sarritzu, candidato nella lista Sardegna al Centro 20Venti e veterano in Città metropolitana: delegato al Bilancio, e ora all’Ambiente, ricorda gli 11 milioni per Poetto, Velodromo e Is Arenas. «Orgoglioso di essere stato, con il mio ruolo di consigliere metropolitano, uno dei protagonisti nel votare l'assegnazione di quei fondi alla nostra città. Se sarò rieletto metterò a disposizione tutta quest’esperienza nella gestione di una nuova Città metropolitana composta da 70 Comuni, che mi darà la possibilità di affrontare nuove sfide sempre al servizio della gestione del bene pubblico e nell'esclusivo interesse dei cittadini».

Anche Lucio Torru, FdI, ambisce a uno dei 14 posti in Consiglio metropolitano: «Quartu è la terza città della Sardegna e merita una maggiore rappresentanza in Città metropolitana, il centrodestra in primis. Dare voce ai quartesi oltre a quanto già faccio in Consiglio comunale, e cercare di ottenere finanziamenti per far crescere e valorizzare il nostro territorio», aggiunge, «sono la priorità».

