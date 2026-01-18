Città metropolitana, sindacati in rivolta 

È scontro aperto tra i vertici amministrativi della Città Metropolitana e i sindacati che rappresentano i lavoratori.

Al centro della contesa c’è soprattutto la bozza di regolamento con cui il neo direttore generale Alessandro Sanna intende tagliare lo smart working per i circa 320 dipendenti dell’ente. Il Sindacato Generale di Base (Sgb) ha già proclamato lo stato di agitazione, denunciando quella che definisce «un’azione unilaterale volta a cancellare diritti e risultati ottenuti negli ultimi dieci anni attraverso la contrattazione». Ma sul piede di guerra c’è anche la Cgil.

Stato di agitazione

Al centro della protesta – denuncia l’Sgb – oltre al ridimensionamento dello smart working ci sono «il blocco dei compensi del Comparto Unico 2024», metodi di gestione giudicati «coercitivi» e le recenti circolari che «avrebbero creato un clima di forte tensione, con minacce di tagli a ferie e reperibilità». Preoccupazione anche per le ricadute sui servizi: secondo il Sindacato Generale di Base viabilità e Centro Antinsetti sarebbero ormai in difficoltà a causa della riduzione del personale, nonostante l’ampliamento del territorio metropolitano da 17 a 70 Comuni. Una situazione che, secondo il sindacato, penalizza sia i dipendenti sia i cittadini.

Critica la Cgil

Fortemente critico anche Pierpaolo Pia, Rsu della Cgil. «La direzione generale - spiega - è voluta intervenire a dicembre con una bozza di regolamento sul lavoro a distanza, proprio a ridosso delle feste. Noi abbiamo subito chiesto la possibilità di spostare il confronto ma il dg è andato dritto per la sua strada». Una strada che ovviamente non piace al sindacato. «La proposta che viene fatta comporta in pratica l’azzeramento dello smart working – prosegue Pia –, una modalità che da dopo la pandemia aveva consentito di organizzarci con un approccio differente senza che ci fosse alcun riflesso negativo sulla produttività, visto che l’ente raggiunge puntualmente gli obiettivi. Con in più il paradosso che, nella contrattazione nazionale, si sta invece introducendo la settimana corta». Da qui la conclusione: «Se non ci saranno dei passi verso la nostra controproposta – annuncia Pia – siamo pronti a mettere in atto tutte le misure necessarie a cominciare dalla proclamazione dello stato di agitazione». (m.le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA