«Città Metropolitana occasione di rilancio» 

Un porto strategico dalle grandi potenzialità di competenza della Port Authority, una vasta area produttiva gestita dal Consorzio industriale di Sassari e un Parco nazionale dell’Asinara sotto la giurisdizione ministeriale. Queste le criticità comuni alle amministrazioni comunali di Porto Torres che si sono succedute negli ultimi trent’anni, alle prese con il governo di un comune che lo rendono dipendente da altri enti. Questi i temi al centro del confronto tra gli ex sindaci - Giacomo Rum (1990-1993), Dino Dessì (1993-1995), Eugenio Cossu (1997-2001), Luciano Mura (2005-2010), Sean Wheeler (2015-2020) – che hanno risposto all’invito del M5s promotore del dibattito che si è svolto sabato sera. Presenti anche l’attuale primo cittadino Massimo Mulas, il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia e l’amministratore della Città Metropolitana, Gavino Arru. «Una città a sovranità limitata, con difficoltà che potrebbero essere superate soltanto quando si decide di uscire dal proprio orto collegandosi al resto del territorio per condividere una visione comune», hanno sottolineato gli ex sindaci. «L’opportunità per il rilancio di questa città, dalle potenzialità inespresse, - ha detto Arru - potrebbe nascere con la Città Metropolitana che offre, a tutti i 66 comuni che la compongono, la possibilità di presentare progetti validi e finanziabili».

