«Città metropolitana? Meglio Nuoro» 

«Consiglio della città metropolitana? Il mio rimpianto è per la vecchia provincia di Nuoro». Queste le parole del consigliere comunale di Isili Antonello Corona all’indomani della presentazione delle liste. Il Campo largo, cui appartiene l’amministratore, ha presentato una sola lista ma tra i candidati vi sono solo i nominativi di amministratori dell’hinterland cagliaritano. «Io», ha aggiunto Corona, «faccio riferimento in particolare al Partito democratico, si sono dimenticati dei Comuni del Sarcidano, una cosa a parer mio molto grave e non priva di conseguenze per la dirigenza dei partiti, probabilmente a loro non interessa avere i consensi dei nostri territori di periferia».

La situazione

La marginalità di questi territori è sempre stata un problema nel passato, la possibile mancanza di rappresentanti rischia dunque di aggiungere un ostacolo per il futuro. «La legge regionale penalizza tantissimo i piccoli centri», ha detto Eugenio Lai della Conferenza Metropolitana e sindaco di Escolca, «i Comuni sotto i mille abitanti valgono lo 0,13, si arriva allo 0,25 per un Comune come Isili mentre un consigliere regionale di Cagliari vale 780. È complesso che un amministratore dei piccoli Comuni riesca ad essere eletto, l’auspicio è che si passi al più presto all’elezione diretta così che tutti i territori possano avere la rappresentanza che meritano». Nessuna sorpresa in merito da parte del vice sindaco di Isili Enrico Melis del Movimento 5 stelle. «Purtroppo i candidati dei piccoli paesi non hanno valore in termini di voto», ha detto, «ho ricevuto la proposta di candidarmi, ma non ho accettato perché non avevo possibilità. Ciò che conta è che chi verrà eletto tenga conto delle necessità di tutti i paesi visto che la provincia si occupa soprattutto di scuole e di viabilità».

La proposta

Diversa la situazione per quanto riguarda le liste del centrodestra dove sono presenti tre candidati del territorio. Nella lista civica Campanili d’Italia è presente Erica Faedda consigliera comunale di Isili e Benedetto Roccotelli, consigliere comunale di Genoni, nei Riformatori è candidata la consigliera comunale di Serri Francesca Pitzalis. «Il voto ponderato», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «e quindi la disparità di peso tra i piccoli Comuni e le grandi città è una penalizzazione per il nostro territorio, che va sicuramente modificata. Dopo diversi anni di poca attenzione da parte della provincia Sud Sardegna auspichiamo le giuste attenzioni che il nostro territorio merita».

RIPRODUZIONE RISERVATA