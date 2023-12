Città metropolitana, maggiore sicurezza con 255 telecamere 

Una nuova rete di videosorveglianza di ultima generazione aumenterà la sicurezza del territorio e dei cittadini a Cagliari, Quartu, Selargius, Monserrato, Elmas, Settimo, Decimomannu, Sarroch, Uta e Villa San Pietro. Il sistema è stato collaudato nelle scorse settimane, le telecamere saranno presto in funzione.

L’intervento è stato realizzato dalla Città metropolitana su delega dei Comuni, grazie a un finanziamento regionale di un milione 320 mila euro del bando “Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio”. L’intervento comprende fornitura, installazione e configurazione di 255 telecamere di videosorveglianza, di cui 116 a ottica fissa, 65 orientabili a 360 gradi e 74 di lettura delle targhe. Sono 46 a Cagliari, 40 a Quartu, 34 a Selargius, 27 a Monserrato, 23 a Elmas, 21 a Settimo, 20 a Decimomannu, 20 a Sarroch, 14 a Uta e 10 a Villa San Pietro.

«L’obiettivo è tutelare i cittadini e i beni pubblici di tutto il territorio», spiega il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. «Le telecamere sono state installate nei luoghi che i Comuni hanno segnalato», precisa il consigliere metropolitano per la Mobilità, Antonello Floris.

La progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate a Its Città metropolitana Scarl, società consortile specializzata nei sistemi di alta tecnologia per mobilità, infomobilità, videosorveglianza e comunicazione, partecipata dalla Città Metropolitana, dal Ctm e da tutti i 17 Comuni metropolitani.La Città metropolitana garantirà la manutenzione della rete per cinque anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA