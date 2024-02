Città Metropolitana, l’avvocata Dedola è la nuova consigliera effettiva di parità 

L’avvocata Rita Dedola è la nuova consigliera di parità effettiva della Città Metropolitana. La nomina è arrivata nei giorni scorsi con un decreto firmato dal ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Come consigliera di parità supplente (la sua vice) è stata invece scelta Bruna Biondo.

Ex assessora comunale alla pubblica istruzione in quota Riformatori, Dedola ha 61 anni ed è una apprezzatissima penalista e prima donna a guidare nel 2015 l’ordine degli avvocati a Cagliari. Nel 2019 il suo ingresso in politica, con la candidatura al consiglio comunale nella lista dei Riformatori e l’elezione grazie a 377 voti raccolti nelle urne. Il sindaco Paolo Truzzu l’aveva poi scelta per guidare l’assessorato alla pubblica istruzione con delega ai servizi cimiteriali, incarico che aveva però lasciato nel maggio del 2022 «per ragioni personali e professionali».

La prossima settimana è prevista la conferenza stampa di presentazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA