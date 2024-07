Città metropolitana, incontro tra sindaci 

Era la prima convocata dal nuovo sindaco metropolitano Massimo Zedda. Alla conferenza della città metropolitana arrivano quasi e tutti i diciassette sindaci (solo quelli di Mara e Selargius non erano presenti). All’ordine, a Palazzo Regio, c’era da discutere sui piani e sui progetti di rilevanza strategica, centrando il focus sull’analisi dello stato di attuazione e le prospettive future. Tradotto: tutti i temi “caldi” erano sul tavolo. Da quello dei trasporti, allo stato delle viabilità su arterie fondamentali e delicatissime come la 554 e la 195, dall’energia all’acqua, dai rifiuti all’istruzione, fino all’ambiente, la salute e la sanità. Di fronte ai tanti temi trattati, la riunione-fiume è andata avanti per ore. Un primo incontro, in pratica. I sindaci si ritroveranno a Palazzo Regio il 22 luglio.

