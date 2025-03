Città Metropolitana e Gallura, divisione dei beni 

Un altro passo verso l’istituzione della Città Metropolitana di Sassari. «Nei giorni scorsi - riferisce nella conferenza stampa tenuta in Provincia Gavino Arru, amministratore straordinario del futuro ente- abbiamo firmato con il collega della Gallura Rino Piccinnu gli ultimi accordi per la suddivisione definitiva dei procedimenti e dei beni tra le due province». A breve è attesa, dopo la verifica delle intese da parte dell’assessorato regionale agli Enti locali, la firma del decreto della governatrice Alessandra Todde per ottenere la piena operatività dei nuovi enti. «Poi ci attiveremo per avere i finanziamenti europei e regionali che ci competono e soprattutto inizieremo la programmazione per il futuro sviluppo del nostro territorio».

Arru specifica come l’avvento della Città Metropolitana sia fondamentale per il sassarese. «Si tratta di una rivoluzione enorme perché l’Ente avrà l’occasione di predisporre un piano strategico che avrà una valenza nel tempo». Un’occasione da cogliere assieme ai 66 sindaci dei comuni che fanno parte della prossima istituzione, alle parti sociali e a tutti gli attori protagonisti del territorio “per dare un impulso che finora non è stato dato dalle province”. In attesa del provvedimento della Todde si valutano le maggiori criticità della provincia da risolvere. «Abbiamo la competenza su 1500 km di strade e tenerle efficienti è un grosso problema. Per fortuna la Regione sta per destinare in merito circa 20 milioni di euro». L’altro problema in primo piano è il dramma della siccità: «Lo stiamo affrontando con un tavolo di crisi convocato dalla presidente Todde».