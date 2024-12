Città metropolitana divisa a metà, scuole e uffici chiusi solo in parte 

I meteorologi improvvisati si riconoscono subito: uno sguardo al cielo, con braccia possibilmente dietro la schiena, e il tono di chi non ammette repliche. «Altro che allerta, qui altre quattro gocce e finisce tutto», assicura Roberto Frau, 64 anni, e quella certezza granitica che se mostri qualche dubbio ti liquida velocemente, ma prima ricorda che «Ai miei tempi anche con la neve si andava a scuola, ora basta un po’ di pioggia perché si chiuda tutto, assurdo».

Le opinioni opposte

Messe da parte le grandi nevicate di Cagliari, che le dita di una mano sono anche troppe, resta il fatto che la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, disposta da tutti i sindaci della Città Metropolitana tranne tre (Quartu, Selargius e Villa San Pietro), fa discutere e divide l’opinione pubblica: tra chi parla di misure eccessive e chi invece accusa i primi cittadini controcorrente di poca prudenza. È fondamentalmente una questione di punti di vista, di Comune e forse un pochino pure di fortuna. Perché davanti a un bollettino di criticità moderata che ha colorato d’arancione il Cagliaritano, stupisce che il temuto rischio rosso - poi in realtà diventato giallo nel primissimo pomeriggio -, in pratica si sia fermato in viale Marconi.

Dibattito in piazza

Scuole aperte a Quartu, con annesso dibattito in piazza che in pochi istanti accende gli animi. «Una pagliacciata, se c’è pericolo non penso possa cessare a distanza di qualche chilometro», osserva Mariella Canu, mentre si accinge a entrare nella parafarmacia di viale Colombo. L’amica annuisce: «Ci dovrebbero essere disposizioni chiare da applicare in tutti i Comuni, altrimenti se uno chiude e l’altro tiene aperto finisce per sembrare una barzelletta e si perde anche di credibilità», aggiunge Laura Piras, con ombrello sottobraccio e stivaletti da pioggia. Se ne parla anche nel bar a pochi metri, con gli avventori più giovani che propendono per la prudenza («Anche se troppa non guasta mai»), e gli over sessanta che in linea di massima parlano di misure eccessive. «Piove, è normale, personalmente trovo esagerato lanciare l’allarme come se stesse per abbattersi il diluvio universale», commenta Fabio Lai, 69 anni, che non si scompone più di tanto per le perturbazioni obiettivamente sopportabili.

Le squadre schierate

Era la grande sorvegliata speciale, come ogni volta che piove un pochino più dell’ordinario, tanto che in entrambi gli ingressi di Pirri, già di prima mattina, ci sono i mezzi della Protezione civile schierati e pronti a intervenire, armati di transenne e lampeggianti blu. Presente anche la Municipale, ma la mattina fila liscia, senza allagamenti né proteste social che in passato hanno portato sul web anche simpatiche vignette con gommoni e surf nella centralissima via Italia e strade limitrofe. «Un miracolo, considerando i danni con allerte inferiori», esclama entusiasta Gabriele Podda, che nonostante l’invito del Comune a evitare al massimo gli spostamenti non ha resistito al richiamo della colazione da Mariuccia. Evidentemente più forte del rischio meteo. Nessuna limitazione alla circolazione nè malumori evidenti: a fine mattina si esulta per lo scampato pericolo.

Silenzio e ironia

Cancelli blindati nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da disposizioni del sindaco Massimo Zedda, col silenzio davanti agli ingressi degli istituti scolastici e il consueto traffico degli orari di punta pressoché dimezzato ovunque. E questo è sicuramente l’aspetto positivo della mattina in allerta, che attorno alle 14 porta il sole sul capoluogo sardo e poi al declassamento in giallo. Allora ci scappa pure la battuta: «Eccolo, Zedda ci crava l’ordinanza e torniamo alla primavera», scherzano due adolescenti in via Is Mirrionis che non sembrano particolarmente dispiaciuti per il giorno di vacanza. E si ritorna al dibattito iniziale, tra chi ritiene la chiusura eccessiva e chi propende per la prudenza. «Perché è meglio prevenire che poi trovarsi a piangere dopo», chiude Dario Depau, dall’alto della saggezza data dai suoi 89 anni.

