Citta Metropolitana, bando per i volontari 

Sono 66 i giovani tra i 18 e i 28 anni che potranno prendere parte ai 5 progetti di Servizio civile universale presentati dalla Città Metropolitana e da 8 Comuni accreditati come enti ospitanti: Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Sarroch, Selargius e Sinnai.

Il programma denominato “Allenze – Azioni in comune per costruire il domani”, che include 5 progetti. Ventotto volontari prenderanno parte al progetto “Ri-Book - Rete Interattiva di Biblioteche Operanti in Kondivisione”, e saranno ospitati a Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu, Sinnai, Sarroch, Selargius e dalla Città Metropolitana che impiegherà 3 giovani selezionati nella biblioteca Emilio Lussu del Sistema Bibliotecario di Monte Claro. Poi c’è il progetto “Giovani: cittadini del futuro”, che accoglierà 8 operatori volontari a Pula e Sarroch. Gli stessi comuni ospiteranno anche il progetto “Una carezza per domani”, con 10 volontari, mentre 4 giovani andranno a Sarroch con “Insieme per lo sport”. Il progetto “Giovani per il sociale” prevede 16 operatori nei Comuni di Decimomannu, Elmas, Pula e Sarroch.

«Il Servizio civile rappresenta un’ottima occasione per offrire ai nostri ragazzi un’esperienza di lavoro e nel contempo avvicinarli all’impegno civico», spiega il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca.

Tutti i progetti avranno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali, articolate su 5 giorni a settimana. L’assegno mensile è di 507,30 euro. Per candidarsi è necessario individuare il progetto sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Le domande dovranno essere presentate entro le 14 del 15 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line mediante Spid.

