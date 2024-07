Città metropolitana? Attendere, prego 

Provincia del Sud Sardegna o Città metropolitana di Cagliari? Questo è il dilemma del comune di San Sperate. A riaprire il dibattito sono due cartelli con l’insegna della città metropolitana comparsa da alcune settimane all’ingresso del paese che avevano sollevato i quesiti di alcuni cittadini. La soluzione al mistero della cartellonistica, alla fine, è semplice: il cartello sulla Provinciale numero 4 in direzione San Sperate indica l’uscita dal territorio della Città metropolitana, l’altro indica il territorio di Sestu, paese confinante. Almeno per il momento San Sperate rimane sotto l’ala della Provincia del Sud Sardegna. Eppure la situazione rimane comunque confusa: negli ultimi anni sono diversi i documenti che, erroneamente, considerano il paese dei murales come facente parte della Città metropolitana. Su Google succede per alcuni luoghi d’interesse come il Giardino sonoro.

Assetti amministrativi

Per comprendere il motivo della confusione occorre fare un passo indietro: il Comune di San Sperate era uno dei grandi esclusi alla nascita dell’ente che nel 2017 prese il posto della Provincia di Cagliari e che conta 17 paesi tra cui i confinanti Sestu e Uta. Tutto cambia nel 2022 con il via libera all’entrata di San Sperate nella Città metropolitana grazie a una sentenza della Corte costituzionale. Da allora però le cose sono rimaste invariate. «Attendiamo il momento in cui San Sperate potrà entrare nella Città metropolitana, pronti a sfruttare questa opportunità quando arriverà», dichiara il sindaco Fabrizio Madeddu: «Abbiamo perso i tanti finanziamenti dei primi anni che ci avrebbero fatto comodo, e abbiamo dovuto lottare per i fondi ottenuti».

Stefania Spiga della minoranza: «Ora si spera nella nuova Giunta regionale e nel nuovo sindaco della città metropolitana. Sembra ci sia voglia di cambiare le cose. Allo stato attuale il nostro paese non ha rappresentanti nemmeno in Provincia: l’ingresso nell’ente risolverebbe anche quel problema. Intanto dovremmo aprire il dibattito con i cittadini sull’argomento, sentire la loro opinione».

Limbo burocratico

L’ex sindaco Enrico Collu: «Un tempo si temeva che San Sperate avrebbe perso la sua identità in un organismo del genere. Non è così. Certo è che questa storia va avanti veramente da troppo tempo, siamo in un limbo burocratico».

Intanto ieri la Corte Costituzionale ha respinto anche l’ultimo ricorso del Governo contro la Regione sul ripristino di quattro province e sull'istituzione della Città metropolitana di Sassari: «Non ci riguarda direttamente – commenta Collu – ma sono situazioni collegate. Speriamo non determini ulteriori rallentamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA