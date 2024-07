Città metropolitana, assegnate le deleghe 

Quanto ancora resteranno in carica, nessuno di loro lo sa. Forse un anno (se si considera la legge regionale sul riordino delle Province e della Città metropolitana), forse meno. Né sanno ancora se il futuro organismo sarà a 72, come verosimile che sia, o ancora a 17. E nemmeno se si svolgeranno elezioni di secondo livello, oppure, più probabile, dirette da parte dei cittadini. È in una fase di transizione senza un approdo definito la Città metropolitana, e al “nuovo” Consiglio riunito ieri pomeriggio spetta traghettarla. Il nuovo sindaco metropolitano Massimo Zedda ha convocato l’aula e ha comunicato le nuove deleghe.

Vicesindaco

Alla fine Zedda tiene per sè Bilancio (come in Comune) e Personale. E assegna il ruolo di vicesindaco al consigliere di Selargius Francesco Lilliu, al quale va anche una delle deleghe più importanti, ovvero mobilità, trasparenza e politiche dell’Ue. Ieri la comunicazione ufficiale in aula e alcuni elementi del programma di governo basato su quattro assi: strade, mobilità (la riorganizzazione della 554, per esempio), tutela del territorio, coinvolgimento e partecipazione. Con un passaggio sulla progettazione e la programmazione delle risorse, i piani urbani integrati che vede protagonisti i 17 Comuni.

La mobilità

Che la mobilità sia una delle priorità della Città metropolitana è confermato dalle dichiarazioni di Zedda e di tutti i consiglieri. C’è da risolvere quanto prima il “nodo” della 554: «Una possibilità è quella di trasformarla in una strada urbana, eliminando quel progetto sui cavalcavia e realizzando delle rotatorie che consentirebbero di raggiungere via Roma da Quartu in un quarto d’ora. Oggi occorre», se va bene, «un’ora», dice Zedda. Che rilancia sulla necessità di riorganizzare il sistema di trasporti, per esempio allargando i collegamenti del Ctm a tutti i 17 (oggi sono solo 9 i territori metropolitani collegati). Di questo si comincerà a discutere nel prossimo Consiglio che, è un’ipotesi, potrebbe essere convocato insieme alla Conferenza (cioè alla presenza di tutti i sindaci).

I nomi

Il quadro delle deleghe vede Stefano Atzori, consigliere di Settimo San Pietro, alla Pianificazione strategica, Rita Murgioni, consigliera di Quartu, alle Politiche sociali, Andrea Onali, consigliere di Uta, alla Cultura. E ancora: Andrea Zucca, consigliere di Monserrato, ai Lavori pubblici, Martino Sarritzu, Quartu Sant’Elena, all’Ambiente. Claudia Serreli, consigliera di Decimomannu, eletta in una lista civica, alla Pubblica Istruzione.

