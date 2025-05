Città invasa da zanzare: è allarme 

Una presenza fissa quanto fastidiosa che sta creando un allarme generale. Anche perché negli ultimi anni hanno trasmesso in provincia nuovi virus che in alcuni casi, purtroppo, si sono rivelati mortali. A Oristano è partita la caccia alle zanzare. Ma anche quella alle blatte, insetti che stanno iniziando ad invadere le abitazioni, e non solo, del capoluogo. Ma se contro queste ultime è fondamentale l’azione di disinfestazione in capo alla Provincia, per le zanzare il discorso si complica. E complica anche altri settori, da quello della salute al mondo ricettivo.

L’esperto

L’entomologo Claudio Venturelli, uno tra i principali esperti italiani con ufficio nel Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl della Romagna, oggi modera a Cabras il convegno “Clima, zanzare e salute – Analisi del territorio per una gestione integrata”. «Anche da queste parti ormai la zanzara procura fastidio non solo nei tre mesi estivi. Cambiamenti climatici e l’arrivo di nuove specie hanno aumentato la loro presenza e purtroppo non procurano più solo fastidio ma trasmettono virus che nell’Oristanese e nelle regioni del Nord Italia aumentano il rischio sanitario».

Allarme turismo

Febbre del Nilo prima e Usutu virus poi sono ormai di casa in questa provincia, e la loro presenza ha ripercussioni nel settore turistico (che in provincia resta abbastanza fragile anche senza questi rischi sanitari).

«Pur non essendoci studi specifici è chiaro che la presenza di zanzare pericolose per l’uomo incide nei flussi turistici, tanto che diverse regioni hanno emanato leggi ad hoc per organizzare al meglio la disinfestazione – precisa Venturelli – Penso al Piemonte, regione ricca di risaie come l’Oristanese, che per rilanciare il turismo ha promosso queste norme. Ma penso anche alla Romagna dove qualche anno fa l’allarme zanzare e virus aveva portato una valanga di disdette dai turisti stranieri».

Le ricetta

Dunque cosa può fare la Provincia o il Comune per mettere in campo una seria azione che veda oltre la disinfestazione calendarizzata?

«Servono risorse economiche importati che immagino solo una Regione possa avere – spiega Venturelli – Così come serve una legge regionale per omogenizzare gli interventi e far lavorare tutti insieme. Nell’attesa restano validi i consigli pratici che ogni cittadino deve mettere in campo».

Mentre gli enti locali «al posto di effettuare interventi calendarizzati, che possono avere anche risultati molto limitati, dovrebbero intanto dotarsi di un buona mappatura del territorio per conoscere presenze e tipologie delle zanzare dopodiché mettere in campo un buon piano di disinfestazione che parta ovviamente da quella mappatura».

Il convegno

Oggi, con inizio alle 9 nel centro polivalente di Cabras, il convegno che vede protagonisti diversi entomologi (da Romeo Bellini a Rodolfo Veronesi), amministratori (dal sindaco Andrea Abis, all’amministratore della Provincia, Battistino Ghisu e gli assessori regionali Rosanna Laconi e Armando Bartolazzi) ed esperti (da Paola Angelini a Maddalena Irranca, Stefano Cappai e Paolo Roberto).

RIPRODUZIONE RISERVATA