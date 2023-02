Migliaia di persone lungo via Duomo dove due giorni fa più di 1.200 tra atleti e camminatori provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla Mezza maratona del Giudicato (nella foto di Alessandra Chergia). Più che i risultati sportivi, importanti ovviamente, si deve registrare il successo di una manifestazione sportiva c he ha avuto buone ricadute negli esrecizi commerciali della città. ( m. g. )