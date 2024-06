Città invasa da soccorritori per una grande esercitazione 

Preparasi alle emergenze di rischio idraulico ed idrogeologico. In accordo con la Protezione civile regionale, dal prossimo 14 giugno al via le esercitazioni in sinergia fra Coc (Centro operativo comunale), vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e Areus, nelle zone in città identificate come maggiormente più rischio.

L’azione più imponente verrà simulato nella giornata di sabato 15, quando dalle 7 del mattino e fino alle 13, tutti i soggetti coinvolti testeranno sul campo i mezzi e le attrezzature atte a fronteggiare eventuali calamità. Le aree interessate sono via Cattaneo, via Eleonora, via Fontana, via San’Antonio e via Barega nell’intersezione con Corso Cristoforo Colombo: «Erano esercitazioni previste nel 2020, ma a causa della pandemia e di tutte le conseguenze che ha comportato, sono state posticipate. - spiega l’assessore con delega alla Protezione civile Francesco Melis - Dovremmo abituarci a queste genere di simulazioni perché verranno svolte almeno una volta all’anno. Risulta fondamentale riuscire a farci trovare pronti e preparati qualora si dovesse fronteggiare una calamità». Durante l’esercitazione i soggetti coinvolti saranno dislocati in diverse posizioni anche per il blocco del traffico e sarà un’opportunità ulteriore per testare il nuovo sistema semaforico per allagamento presente fra Corso Colombo e via Barega ed il sistema audio della frazione di Bindua.

