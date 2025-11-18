Città ingiuriata con una canzone 

Offese, calunnie, volgarità: un oltraggio in musica al sindaco di Carbonia, ad alcuni assessori, a consiglieri comunali, alla Chiesa, a artisti, a imprenditori e anche a semplici cittadini incappati nell’odio social riversato in una canzone. Da circa 24 ore nelle chat dei cittadini di Carbonia, ma sta varcando anche il territorio comunale, circola un attacco in musica per il quale più di uno dei diretti interessati ha annunciato di voler passare alle vie legali.

Il caso

Era già successo, a ridosso delle elezioni provinciali, che qualcuno scegliesse di attaccare la classe politica, in quel caso di Iglesias, con una canzone oltraggiosa per la quale il sindaco Mauro Usai si era immediatamente rivolto alle forze dell’ordine. Si era parlato di un attacco politico, ma la condanna, acclarato che l’odio non è un argomento politico, era stata bipartisan come si auspica possa avvenire oggi a Carbonia. Anche perché, in questo caso specifico, non ci sono elezioni all’orizzonte e i riferimenti alla politica altro non sono che allusioni a sfondo sessuale farcite di luoghi comuni. In tanti hanno pensato che possa essere un elaborato confezionato dall’intelligenza artificiale su richiesta di qualche persona decisa a colpire coperta dall’anonimato. Il colpo è arrivato forte e chiaro, ingiuriando una marea di persone, compresi alcuni sacerdoti defunti, e il tam tam dei social ha fatto la fortuna dell’autore: decine di cittadini hanno diffuso la notizia, molti in buona fede per esprimere messaggi di solidarietà, facendo però sì che anche chi ancora non era stato informato corresse a cercare la canzone diffusa in numerosissime chat di Whatsapp.

Il commento

Alcuni dei diretti interessati, tra cui il sindaco e gli assessori, si sono già rivolti ai propri avvocati per passare alle vie legali. Pietro Morittu, che non troppo tempo fa è stato vittima di un’azione intimidatoria di cui si fa riferimento nella pseudo-cazone, è voluto intervenire anche con un post su Facebook: «Non è la prima volta che l’Amministrazione e il sottoscritto vengono presi di mira con gesti e parole che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico. – ha scritto – La critica fa parte della vita pubblica; la denigrazione personale, invece, ferisce le persone e impoverisce la città. La canzone diffusa oggi, nella sua forma e nel suo contenuto, rivela molto sull’approccio di chi ha scelto di realizzarla e nulla sulle persone citate. Nell’audio vengono menzionati assessori e cittadini, coinvolti ingiustamente in un attacco personale gratuito e privo di rispetto. A loro va la mia piena solidarietà e la mia vicinanza, perché nessuno dovrebbe essere esposto a simili offese. Il nostro lavoro prosegue con serietà e responsabilità, senza farci distogliere da provocazioni che non aiutano Carbonia a crescere. E io continuerò a servire la città con lo stesso impegno, insieme a chi, ogni giorno, sceglie rispetto, partecipazione e senso di comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA