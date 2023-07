Città in ostaggio degli incendiari 

Per la quarta volta in tre giorni il triangolo del fuoco viene nuovamente preso di mira dai piromani che nella periferia nord di Carbonia agiscono ormai impunemente seminando paura.

Il fuoco

È di nuovo accaduto ieri pomeriggio, in una giornata già terribilmente afosa con temperature atroci: a rendere ancor più invivibile quella parte di città è stato il rogo appiccato nella campagna scientificamente presa di mira fra via del Minatore, via Dalmazia e le due rotonde che chiudono prima della località Sirai quel lembo di città. I venti da sud stavolta hanno risparmiato i residenti delle lottizzazioni Dalmazia, Carbonia Due e via Castelsardo (10 giorni fa col maestrale erano stati invece minacciate dalle fiamme), ma hanno spinto il rogo e soprattutto il fumo verso i palazzi di via Dalmazia e l’ospedale. Con rischi e disagi non indifferenti. Non appena è scattato l’allarme alla fine della mattinata, polizia e carabinieri hanno dovuto chiudere al traffico via Dalmazia dai semafori della nei pressi del supermercato Lidl sino alla rotonda che conduce all’ospedale e da questa rotonda sino a via del Minatore fronte insediamento rom. Bloccato e deviato il traffico di ogni mezzo, compresa un’ambulanza diretta al Sirai e gli autobus di linea. Le fiamme erano infatti prossime alla strada e rischiavano di scavalcarla finendo nel parco dei palazzi popolari.

I soccorsi

Intervenuti un elicottero dalla base Marganai, uomini e mezzi della Forestale, della Protezione civile Radio Ser Carbonia, di Gonnesa. I vigili del fuoco erano invece impegnati in complicate operazioni di bonifica per un altro incendio che un’ora prima era stato appiccato alle discariche abusive nei pressi di Campo Frassolis. I materiali dati alle fiamme hanno comportato un intervento prolungato. I residenti della zona si sono sentiti quindi presi fra due fuochi: «Una oscenità – accusa Nino Desogus, pensionato proprio di Campo Frassolis – non si respirava per il caldo atroce e poi per il fumo: ormai una cosa del genere avviene solo a Carbonia». Giampiero Loddo, residente al quarto piano di un palazzone di via Dalmazia, parla apertamente di «terra dei fuochi totalmente fuori controllo: qui le istituzioni si sono arrese». Ad accrescere i pericoli, anche la presenza di rifiuti di ogni genere in un vasto appezzamento di terra solcato un’infinità di volte dai roghi: «Nelle bonifiche recenti - testimonia Francesco Uda, presidente Ser Carbonia – abbiamo ritrovato anche non poche bombole del gas».

