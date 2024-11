Città in lutto per la morte di Piero Corrias 

Ieri pomeriggio la comunità di Dorgali ha dato l’ultimo saluto a Piero Corrias, storico coordinatore dell’associazione della Croce Verde del paese. Nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria, si sono svolti i funerali officiati dal parroco don Gianfranco Nieddu, davanti ad un gran numero di fedeli e ai tanti componenti della Croce Verde. Piero Corrias si era spento martedì scorso all’età di 68 anni a causa di una malattia che comunque non lo aveva mai distolto dall’impegno col sociale. Un lutto che ha colpito l’intera comunità. Tantissime le testimonianze in ricordo di quello che è sempre stato riconosciuto come la colonna portante dell’associazione di soccorso. «Apparire e vantarsi delle cose che si fanno sembra essere la cosa più importante: ci sono invece persone che dedicano la propria vita all'aiuto degli altri - hanno scritto i suoi ex colleghi - senza clamore, con discrezione. Piero Corrias era una di queste e dopo quasi cinquanta anni di attività, ha continuato a lavorare per questo scopo fino all'ultimo, nonostante la malattia». Anche l’ex parroco don Michele Casula gli ha tributato un pensiero toccante: «Grazie dell’amicizia straordinaria, del rispetto, grazie di ogni gesto di amore. Dio ti ha accolto a sè, perché eri semplice con un cuore grande». (f. u.)

