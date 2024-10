Città in festa per due centenarie 

Doppia festa ieri in città per due cagliaritane che hanno tagliato il traguardo del secolo di vita: Vitalia Congiu e Margherita Spanò, nate entrambe il 5 ottobre del 1924.

Congiu è di Pirri e a farle gli auguri ieri è arrivata anche la presidente della Municipalità Maria Laura Manca. «Il segreto della lunga vita? Pochi vizi e molte gioie» dice, «e superare gli ostacoli con pazienza, senza aggrapparsi ai piccoli dispiaceri e dolori, guardando avanti». Vitalia è cresciuta in fetta: «A Escalaplano, a otto anni mi occupavo già dei miei cinque fratellini piccoli, mentre i miei genitori erano in campagna». A 22 anni il matrimonio con Fiorenzo Mulas: con lui ha costruito una famiglia di 6 figli, 12 nipoti e 4 pronipoti, tra cui due gemelli statunitensi di un anno. Obiettivi per il futuro? «Che Dio mi lasci sana. Vado sempre in chiesa, come mio padre mi ha insegnato».

Margherità Spanò invece vive in via Fracastoro e a renderle omaggio è stato il sindaco Massimo Zedda. «Io non me li sento cento anni», dice. «Mi raccomando, l’accento va sulla o: è siciliano», precisa la festeggiata. «Sono nata nello Stato della Pennsylvania, da padre siciliano e mamma sarda; a 5 anni mi sono trasferita a Sassari; ricordo ancora il viaggio in transatlantico: otto giorni di traversata. A Sassari ho conosciuto mio marito, Sebastiano Ponti, che in quella città studiava veterinaria, con cui ho dato alla luce cinque figli, i quali a loro volta ci hanno resi nonni di 7 nipoti. Il segreto della lunga vita forse è che sono stata bene con tutti. E anche loro sono sempre stati affettuosi con me». E confessa una vecchia passione: «Mi piaceva tanto guidare, una cosa non comune per le donne della mia generazione».

Per entrambe gli auguri del sindaco a nome della città: «Le persone anziane sono certamente un patrimonio per la comunità» dice Massimo Zedda, che ha consegnato alle centenarie una pergamena commemorativa e una medaglia. «Sono la nostra memoria storica: hanno vissuto fasi complesse della nostra terra e del mondo: ascoltandoli è possibile avere un approccio positivo verso la vita e il futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA