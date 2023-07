«Città in abbandono: dimettiamoci tutti» 

Sporcizia, erbacce e buche. La città in piena stagione turistica non si sta presentando nella sua veste migliore e i consiglieri di opposizione si dicono pronti alle dimissioni «per porre fine a questo strazio targato Conoci», scrivono i gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e Pd. Lo stesso, però, chiedono alla maggioranza. Un sussulto di orgoglio, dicono «per non continuare a rendervi complici di questo disastro». Poi il lungo elenco delle criticità. Dalle strade gruviera agli olmi malati, passando per i miasmi, i parcheggi senza parcometri, le fioriere prive di fiori e la condizione di degrado di molti parchi pubblici. «Quest’estate Alghero è veramente in uno stato di abbandono che supera ogni immaginazione. Suscita molta tristezza vederla ridotta in queste condizioni. L'Amministrazione è purtroppo riuscita a superare se stessa», scrivono i consiglieri.

«Non proviamo neppure più a richiamare il sindaco a un sussulto di dignità che lo porti alle dimissioni; abbiamo capito che non è capace neppure di quello. D'altronde è proprio la politica lassista, sua e della sua giunta, che ha condotto la città a questo stato indecoroso», prosegue la nota del centrosinistra: «Ci rivolgiamo piuttosto a quei consiglieri di maggioranza che come noi, e come tutti, vedono questo stato di cose». Un invito che, con ogni probabilità, sarà destinato a cadere nel vuoto. Intanto però, proprio ieri mattina, il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas, della squadra di centrodestra, ha aiutato e spazzare il marciapiede antistante l’Ufficio informazioni turistiche, perché si trovava in condizioni pietose. «Non ho paura di sporcarmi le mani e nemmeno di dimettermi se fosse necessario», avverte Mulas.

