«Città immobile da troppi giorni» 

C’è il sindaco che dopo lunedì 31, e quindi a distanza di 25 giorni dall’azzeramento della sua terza Giunta in un anno, «valuterà le iniziative per la soluzione della crisi», e c’è una città sempre più abbandonata con gli oristanesi sempre più stanchi. E dopo le associazioni di categoria, i sindacati e la “società civile” tutta che hanno chiesto di mettere fine subito alla crisi in Comune anche gli ex amministratori, a prescindere dal colore politico, concordano nel dire «che si sta perdendo troppo tempo». Il motivo? Liti personali tra esponenti da una parte di Riformatori, Forza Italia, Psd’Az, Sardegna 20/Venti e dall’altra di FdI e Udc; partiti che insieme avevano portato Massimiliano Sanna alla vittoria.

Le difficoltà

Il risultato è la mancanza di un’azione politica dal 6 luglio. «Parliamoci chiaro, oggi il sindaco ha solo il potere di celebrare matrimoni», sottolinea Guido Tendas che la fascia tricolore l’ha indossata per 5 anni. «E senza una Giunta che dia indirizzi e svolga controlli sul lavoro degli uffici, difficilmente il Comune può partecipare a nuovi bandi ad esempio», rimarca l’ex assessore al bilancio dell’esecutivo Lutzu, Angelo Angioi.

Decadimento

Ora, se è vero che in questo primo anno di guida Sanna Oristano non ha brillato su decoro, manutenzioni e iniziative per il futuro (tra mercato civico abbandonato, dormitorio chiuso e mai aperto, programmazione non pervenuta, regolamento dehor dimenticato), oggi la situazione è peggiorata.

Marciapiedi inagibili per erbacce o mattonelle saltate, voragini nelle strade, sporcizia, tombini di scolo dell’acqua tappati, sampietrini per aria, zone verdi dimenticate, cimiteri al limite della praticabilità, infopoint per i turisti ancora chiusi, parcheggi selvaggi di auto. E questo per restare su quel che si vede. Perché da oltre due settimane esiste il mondo che non si vede. Come appunto l’assenza di indirizzi che solo un atto di Giunta può dare e che, non essendoci, di fatto mettono gli uffici nelle condizioni di svolgere solo l’ordinario.

In Consiglio

In questa drammatica situazione il sindaco (d’accordo i quattro partiti che lo sostengono) due giorni fa ha deciso «di aprire personalmente una nuova fase della gestione della crisi», forse arrivando alla conclusione che sino a oggi la sua “gestione della crisi” (apertura al centrosinistra per un “campo largo” di maggioranza, definitivamente tramontato) non ha portato a nulla.

E quindi domani Massimiliano Sanna entra in Consiglio (dove non si è presentato neppure per comunicare, come atto di cortesia, l’azzeramento della Giunta) «per portare a compimento i lavori sospesi per troppo tempo. In particolare, l’approvazione di rendiconto 2022, equilibri di bilancio 2023-2025, ratifica di variazione di bilancio 2023 nonché l’approvazione del piano di trasferimento degli usi civici di Torregrande».

Commissario

«Punti, tranne gli usi civici, che può approvare un commissario visto che ha i poteri anche del Consiglio. Ovvio dire che è bene comunque che lo faccia l’Assemblea visto che si esprime anche un giudizio politico», sottolinea Tendas.

«Sono punti che rientrano nell’ordinaria amministrazione quindi il commissario può farli. Certo è che, escludendo gli usi civici di estrema importanza, comunque il rendiconto è un atto politico, così come lo sono gli equilibri di bilancio», analizza Angioi.

E in effetti il punto su Torregrande è talmente importante che risultava nell’ordine del giorno anche della precedente assemblea, dove sindaco e i consiglieri dei quattro partiti che lo sostengono non si sono presentati.

La paralisi

«In generale, secondo me, la città in questi 20 giorni è rimasta immobile – sottolinea Guido Tendas - È stata aperta una crisi perché, come detto dal sindaco, i rapporti in maggioranza si sono logorati; ha incontrato le forze sociali che gli hanno ribadito che la città deve camminare ma le sue proposte quali sono? Il sospetto è che ormai non si voglia più realizzare un programma per il bene della città ma coltivare interessi “personali”. Poi però nessuno si stupisca se le persone non vanno più a votare». E infine la riflessione: «Nei prossimi dieci mesi Oristano può incassare una montagna di soldi tra Pnrr e Fes e oggi più che mai serve un alto senso di responsabilità».

Appello

«Io sono contrario all’arrivo del commissario ma è chiaro che senza un esecutivo viene ridotta l’azione politica, di indirizzi e di controllo nella dirigenza – sottolinea Angelo Angioi – Una soluzione va dunque trovata in brevissimo tempo e nell’alveo della maggioranza. Non si può prorogare oltre, la crisi deve essere risolta a breve; agosto è alle porte e molti saranno in ferie ma gli atti di Giunta vanno fatti. Certo è che non basta incontrarsi e ripartire ma deve essere salda la volontà di fare qualcosa».

