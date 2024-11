«Città green? Soltanto propaganda spiccia» 

«Dispiace constatare che i mesi passati non sono serviti a questa maggioranza per comprendere appieno il significato dell’aggettivo green, se ancora l’assessore Walter Caredda lo usa impropriamente». Così l’opposizione replica all’assessore ai lavori pubblici che parla di “Quartucciu città green”. «Quali sono le politiche urbanistiche portate avanti da questa Giunta che migliorano la vivibilità dell'ambiente circostante?», domandano i gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello Misto, puntando il dito contro «il consumo di suolo per la costruzione dell'ennesimo edificio in via Tortolì da destinare a scuola dell'infanzia in controtendenza ai dati sulla crescita demografica». Oppure «la realizzazione di parcheggi, notoriamente attrattori di traffico, senza alcuna previsione programmatoria di mobilità sostenibile?», prosegue la minoranza, evidenziando che in città non si valorizza il patrimonio edilizio pubblico esistente e le politiche di mobilità sostenibile.

«La mobilità è proprio preclusa a una larga fetta di cittadinanza – concludono i consiglieri dell’opposizione –. L'efficientamento energetico di una sola scuola non qualifica una politica green che si può attuare solo attraverso l’attuazione di buone pratiche estese a ogni declinazione dell'azione amministrativa». Per il gruppo dunque l’educazione allo sviluppo sostenibile, che non riguarda solo l’ambiente ma anche l'economia e la società, è totalmente assente a Quartucciu: «non manca, per contro, la propaganda spiccia».

RIPRODUZIONE RISERVATA