Città green, duello Meloni-Caredda 

Scontro aperto tra l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda e il consigliere del gruppo “Quartucciu nel cuore”, Giovanni Meloni. Dopo le tensioni e i continui battibecchi in Aula, le polemiche escono fuori dal Consiglio comunale. Questa volta il nodo del contendere è la frase «Quartucciu città sempre più green» data da Caredda nell’annunciare il via ai lavori per il “Giardino della memoria”, l’ennesimo parco in città realizzato dalla Giunta Pisu.

La città green

Meloni non le ha mandate a dire: «L’assessore, nonostante gli anni trascorsi alla guida dei lavori pubblici, continua a utilizzare impropriamente l’aggettivo green», tuona Meloni, «le città non diventano green con l’aumento della superficie pubblica dedicata ad aree verdi. Perché una città possa davvero definirsi “verde”, deve mirare a una elevata qualità ambientale e fare un uso efficiente e responsabile delle risorse». E ha aggiunto: «Quartucciu può diventare green solo attuando politiche urbanistiche, ambientali ed ecosostenibili che nel complesso facciano la differenza e migliorino la vivibilità dei cittadini. Attuando una mobilità a basso impatto, valorizzando il patrimonio edilizio pubblico esistente, dando vita a progetti di rigenerazione urbana come gli orti urbani e perseguendo il risparmio energetico degli edifici».

La replica dell’assessore

Una bacchettata che non è piaciuta a Caredda che accusa Meloni di non conoscere la città. «E non conosce neanche gli atti amministrativi deliberati da questa e della passata amministrazione guidata dal sindaco Pisu. Forse farebbe bene a frequentare Quartucciu e a non limitare la sua presenza solo alle sedute del Consiglio comunale», incalza l’assessore, «il consigliere ignora che nel nostro comune sono state realizzate o sono in fase di realizzazione numerose aree verdi al posto di terreni incolti e utilizzati come discariche abusive, interventi di efficientemento energetico delle strutture pubbliche e l’illuminazione ha gli impianti a Led». Ed evidenzia: «Un appunto merita la mobilità sostenibile, dove agli occhi di tutti i cittadini sono visibili le piste ciclabili realizzate e quelle nuove in fase di progettazione inserite nel progetto dell’asse urbano della cultura e del parco Lineare, oltre alla nuova viabilità in via della Pace e all’installazione di colonnine per la ricarica elettrica».

