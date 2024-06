Città giovedì senz’acqua fino alle 12 

Stop all’erogazione dell’acqua giovedì a Nuoro in mezza città. Dalle 9 sino a mezzogiorno rubinetti a secco a la Solitudine, Sa ‘e Sulis, Irrilai, Sa ‘e Manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, piazza Italia e Su Serbadore. Questa volta però i disagi serviranno per consentire il collegamento delle condotte appena realizzate nell’ambito di una maggiore efficienza delle reti idriche a Nuoro. Durante le operazioni di collegamento sarà necessario sospendere l’erogazione nei quartieri serviti dal serbatoio di Murrone. Abbanoa sta investendo 750mila euro per la riqualificazione delle reti idriche in città, finanziati tramite i fondi “Fsc”. L’obiettivo è una maggiore razionalizzazione del funzionamento dell’intero sistema idrico al servizio della città con una diminuzione delle dispersioni. Il cantiere riguarda anche interventi in piazza Crispi, piazza Dante, via Carducci, via Efisio Tola, via Farina, via Ferracciu, via Gattu, via Monsignor Bua, via Salaris, via Sulis e Piazza dell’Ulivo. L’appalto in corso prevede ulteriori interventi complementari nelle vie Canonico Sale, D’Annunzio, Dante, Pirandello e vicolo Carborari. Complessivamente è interessato circa un chilometro di rete idrica.

