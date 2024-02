«Città generosa ma non si trascurino i più bisognosi» 

Nel giorno dedicato a Sant’Archelao l’arcivescovo Roberto Carboni invoca l’aiuto del patrono della città e richiama con tono paterno ma fermo chi ha spazi di responsabilità a fare di più. «Non possiamo nascondere - ha detto nella sua omelia - che viviamo in un contesto culturale e sociale dove esistono motivi di tensione, un esasperato individualismo, una preoccupante concentrazione sui propri bisogni e la tentazione di chiudere gli occhi sulla sofferenza altrui. In questo includo anche la comunità cristiana di Oristano e la nostra Chiesa come istituzione. Vi sono delle contraddizioni nella stessa città che da una parte ha manifestato e manifesta generosità ed accoglienza con le persone ai margini, ma che si stanca presto e proprio coloro che hanno più bisognoso di una casa non vengono accolti. Dobbiamo riconoscerci tutti deboli e un po’ egoisti, e disporci con più convenzione per fare uno sforzo concreto perché i poveri non siano trascurati». Rom e senza tetto, il riferimento è preciso. Padre Roberto ha ricordato l’opera importante della Caritas. «Un impegno solo parziale o che si preoccupa di un gruppo ristretto non basta, occorre una visione condivisa». In questa città distratta c’è comunque chi si impegna in volontariato e istituzioni, scuola e sanità «spesso in condizioni difficili». ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA