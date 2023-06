Città e sviluppo, il Puc è da rifare 

Il Puc, piano urbanistico comunale, nato 14 anni fa con l’amministrazione di Angela Nonnis, è stato un bel sogno. Si pensava a una crescita demografica e invece si assiste a una decrescita infelice. Il Piano è in larga parte superato dall’avanzare dei tempi, va dunque rivisto e aggiornato immaginando un futuro più realistico rispetto al piano votato nel 2009. «Stiamo lavorando alla sua revisione» puntualizza il dirigente del settore Urbanistica Giuseppe Pinna. I tempi per votarlo non saranno brevi e i passaggi prima in commissione e poi in Aula si prevedono, vista l’aria politica che tira, abbastanza complicati.

Le previsioni

Il piano del 2009 indicava in 10 anni la revisione ma come riconosce Salvatore Ledda, assessore all’urbanistica nell’amministrazione di Angela Nonnis e quindi “padre” del Puc «i tempi di tutti i Puc non sono categorici ma indicativi dell’opportunità di adattare gli strumenti urbanistici alla nuova realtà soprattutto quando i cambiamenti sono evidenti». Come nel caso di Oristano. Basta un dato su tutti: il piano del 2009 stimava in 10mila 71 il numero di abitanti insediabili per i “prossimi dieci anni”. Secondo quei calcoli Oristano nel 2018 avrebbe superato i 40mila abitanti grazie alla crescita dei nuclei familiari a cui corrisponderebbe un incremento della popolazione residente, la mobilità nella pubblica amministrazione, l’università, il nuovo carcere di Massama «con un notevole incremento di addetti tra guardie e impiegati con un importante incremento della richiesta di residenzialità». Il rilancio della zona industriale e le attività crocieristiche, aeroporto, il polo intermodale, il porto turistico. Una città che cresce, questo diceva il piano.

Il quadro

Nella realtà è successo esattamente il contrario. Nel 2007 (anno di stima) Oristano contava 32.618 residenti. Da quell’anno in poi Oristano anziché segnare una crescita demografica è andata via via calando. L’Istat certifica in 30.708 il numero di residenti al 1 gennaio 2020, ben lontano dai 42mila ipotizzati nel piano urbanistico, e in 30.270 abitanti a marzo di quest’anno. Sempre l’Istat sostiene che nel giro di cinque anni la città scenderà al disotto del 30mila residenti. I professionisti che avevano varato quel piano erano stati chiari, «la sola proiezione demografica statistica non basta per descrivere gli scenari economici, sociali e ambientali del territorio»; scenari per niente incoraggianti: l’aumento inarrestabile dei costi delle abitazioni, la fuga dalla città, la mancanza di una visione e di una strategia dal punto di vista produttivo, il ristagno economico, la perdita dei posti di lavoro. Per uscirne occorrono «azioni forti e condivise che vanno oltre la normale previsione statistica». Ne è convinto il sindaco Massimiliano Sanna «il Puc va aggiornato perché in questi anni sono successe tante cose, è arrivato Il Pnrr con una dote finanziaria di 60 milioni di euro. Oristano nei prossimi cinque anni cambierà volto, sarà migliore e riacquisterà la sua forza attrattiva di capoluogo di provincia».

