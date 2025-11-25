Città e paesi, a confronto i sindaci della Sardegna 

“Città e Paesi”. Un tema importante, sul quale i sindaci si incontrano e dialogano per costruire un futuro condiviso. È l’iniziativa dell'associazione Nino Carrus, con un incontro in programma per venerdì 28 novembre alle 17, nel Centro Servizi Culturali Unla (ex caserme Mura).

All'incontro partecipano Graziano Milia, sindaco di Quartu Sant'Elena, Manuela Pintus, sindaca di Arborea, Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro e Rita Zaru, sindaca di Noragugume. Coordina il dibattito Gilberto Marras, direttore Confcooperative Sardegna, mentre le conclusioni sono affidate alla presidente dell'Anci Sardegna, Daniela Falconi, sindaca di Fonni. «Un incontro aperto, dedicato al confronto tra sindaci di città e paesi per immaginare insieme una Sardegna più coesa, più giusta, più lungimirante - dice la presidente dell'associazione Nino Carrus, Rosanna Carboni - un incontro attraverso il quale si vuole porre le basi per una nuova visione della Sardegna, capace di superare il divario tra aree urbane e interne. Una politica di rigenerazione dei territori e delle comunità, che metta al centro persone, cultura e ambiente. La testimonianza di sindaci servirà a portare contributi concreti». L'incontro è organizzato col contributo della Fondazione Sardegna e la collaborazione del Centro servizi culturali di Macomer.

