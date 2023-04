Città disseminata di ostacoli 

Nuoro non è una città per passeggini, disabili e anziani. In centro i marciapiedi sono inesistenti o disseminati avvallamenti, anche dovuti alle radici delle piante, che li rendono impraticabili e talvolta privi di scivoli per l'attraversamento. Genitori con passeggini e persone su sedia a rotelle, con le stampelle o i deambulatori si trovano dunque a dover percorrere la strada asfaltata con tutti i rischi che ne conseguono.

Maglia nera

La peggiore in questo senso sembra essere via Gramsci, mentre la più complessa da attraversare è il corso Garibaldi. «I negozi del centro storico sono inaccessibili: i gradini all'ingresso e la mancanza di pedane mobili da utilizzare all'occorrenza rendono tutto più difficile. Le attività commerciali che hanno provato a trovare una soluzione purtroppo hanno ottenuto come risultato scivoli troppo pendenti», afferma Stefania Calvisi, cittadina in sedia a rotelle. «Il punto è che, come tutti, vorrei sentirmi libera di potermi muovere in autonomia e non sempre accompagnata o aspettando qualcuno che mi aiuti nelle cose più elementari come una passeggiata. Un po' come accade per chiunque».

Percorsi vietati

Spostandosi verso la chiesa della Solitudine, si notano i percorsi per non vedenti. Peccato che gli alberi abbaino reso impraticabile il tragitto anche per le persone disabili, costrette a percorrere quel tracciato disseminato di ostacoli. «La soluzione non è eliminarlo, ma far sì che sia percorribile da tutti - dice il presidente territoriale dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro Michele Tatti -. Credo manchi una visione complessiva del problema. Ora si parla tanto di inclusione, ma prima di includere dovremmo provare a non escludere. Il concetto chiave da seguire non è che la carrozzina debba essere spinta, ma che la persona disabile debba andare da solo dove desidera; bisogna uscire dallo stereotipo del disabile=poverino. La città non è sicura né per i bambini, né per i genitori con i passeggini, né per i disabili, o anziani o per chi si sloga una caviglia».