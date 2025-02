Città dimenticata: nasce il Centro commerciale naturale 

Rivitalizzare il cuore della città e renderlo pulsante per i residenti: per iniziativa di Confcommercio nord Sardegna-area Gallura, è (ri)nato il Centro commerciale naturale Olbia Centro, nel ricordo del compianto imprenditore olbiese, ultimo presidente del Consorzio centro storico, Gianni Ponsanu, al quale è stata intitolata una sala multifunzionale inaugurata ieri per ospitare eventi e attività.

Atteso da tempo di fronte all’emorragia dei negozi e allo svuotamento di vie e piazza del salotto olbiese, il CNN ha l'obiettivo di far rivivere il centro città contribuendo a farlo diventare attrattivo, anche con l'organizzazione di manifestazioni. Costituito il nuovo direttivo, il neopresidente, Giuseppe Marrone, dice: «Il CNN nasce per tentare di riportare la popolazione in centro, con due finalità: contribuire al decoro urbano e alla sicurezza e farlo rivivere nei tempi morti». Tra le idee, l'intenzione di ripetere la manifestazione Olbia in fiore, che veste le strade del centro di piante e colori, apprezzata e reclamata dai cittadini e assente da sei anni. «Il CNN vuole essere un luogo d'incontro per le future generazioni di imprenditori e per la loro formazione», conclude il presidente Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu. (t. c.)

