Città di Selargius e quartu 2000 si salvano in casa 

Città di Selargius 1

Asseminese 1

Città di Selargius : Ambu, Felleca, Schirru, Pinna, Mamadou, Perra (82’ Mereta), Cannas, Spissu, Piga, Sitzia (46’ Ruggeri), Rais. Allenatore Melis.

Asseminese : Medda, Zanda, Damiano, Cirina, Cannella, Desogus, Grosso (57’ Mattana), Leandri, Fanni, Orrù (72’ Strazzera), Cao. Allenatore Erbì.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 31’ Orrù, 70’ (r) Rais.

A Dolianova, finisce in parità tra Città di Selargius e Asseminese. Buon avvio degli uomini di Melis, insidiosi due volte con Mamadou Moussa che però non riesce a finalizzare le azioni corali. Al primo errore della retroguardia di casa, l’Asseminese passa in vantaggio con Orrù che approfitta dello spazio lasciato e insacca all’incrocio. Nel secondo tempo, dopo la sfuriata del tecnico Melis negli spogliatoi, i padroni di casa si ripresentano ancora più motivati ed il copione è lo stesso del primo tempo: azioni martellanti alternando velocità, pressing e buon palleggio. Le occasioni non sono mancate, ma il pareggio arriva (70’) su rigore trasformato da Rais e concesso per un evidente tocco di mano di un difensore dell’Asseminese. Da segnalare palle gol per Felleca di testa, Perra e Spissu che colpisce il palo.

