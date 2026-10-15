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Il Premio.
16 ottobre 2026 alle 00:32

“Città di Quartu”, ecco chi sono i finalisti 

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Tre giornate dedicate alla letteratura tra incontri con gli autori, presentazioni editoriali, attività rivolte agli studenti, musica e riflessioni sul patrimonio culturale della Sardegna. Da oggi a domenica il Phi Hotel Sighientu di Marina di Capitana ospita la quinta edizione del Premio Letterario “Città di Quartu”, iniziativa promossa dall’associazione culturale Le Pergamene di Melquiades, presieduta da Danilo Mallò, con la direzione artistica di Massimo Granchi e il coordinamento della comunicazione di Marta Cicilloni.

Tra i finalisti della Narrativa edita figurano Dario Urigu con “Cronache di inettitudine” (Il Maestrale), Sara Maria Serafini con “Giovani e belli” (Morellini), Nicola Lucchi con “Il giardino dei giorni infelici” (Neo), R. Zagni e G. Deidda con “Il gigante e le pietre sonore – Vol. 1” (ilmiolibro.it), Pier Vittorio Buffa con “Il pane non può aspettare” (Neri Pozza), Francesco Melis con “Karma 8” (Aipsa), Linda Scaffidi con “Le sette fate” di Youseffe (Fazi), Tamara Pes con “Memorie di un bottone” (Camena), Caterina Villa con “Misurare il vuoto” (Lindau), Giuliana Vitali con “Nata nell’acqua sporca” (Perrone), Leandro Lucchetti con “Petro” (Besamuci), Kristine Maria Rapino con “Scialacca” (Sperling&Kupfer) e Luca Casadei con “Una seconda possibilità” (Bookabook).

Per la Silloge poetica edita sono in finale Patrizia Santi con “Caro Marzo” (Società Editrice Fiorentina), Vittorio Di Ruocco con “La danza delle anime” (Giuliano Ladolfi), Cesare Cuscianna con “Lettere dal fronte” (Fara), Daniela Matrònola con “Melamangiai” (RP Libri), Francesco Bresciani con “Midollo” (Giuliano Ladolfi) e Giovanni Bracco con “Nocturnos” (Europa).

La Narrativa inedita vede tra i finalisti Sabrina Tonin con “All’ombra del caprifico”, Antonello Soriga con “Se”, Francesca Di Rosa con “Sudconscio” e Andrea Tuveri con “Tre passi in mezzo al mare”. Nella Silloge poetica inedita concorrono Tulipa con “Poesie di un corpo/Poesie di un corpo nuovo”, Mario Grecu con “(P)oesie” e Amos Mulargia con “Quello che stavo per dire”.

Quattro le opere finaliste nellacategoria della Saggistica edita: “Autonomia e relazione” di Giorgio Latti (Mimesis), “DICTATURA. Roma e l’invenzione di un potere assoluto” di Barbara Biscotti (Solferino), “Divine e immortali” di Maura Melis (Newton Compton) e “Il canto dell’altalena” di Anna Maria Farabbi (Piè di mosca e Al3vie).

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