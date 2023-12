Città di Olbia Ecco i finalisti in concorso 

Serata finale per il Premio letterario Città di Olbia, giunto alla decima edizione, venerdì prossimo alle 17 alla Biblioteca civica Simpliciana, organizzatrice della manifestazione. I vincitori saranno scelti dalla rosa dei finalisti che è stata diffusa ieri.

Per i racconti brevi in italiano concorrono “Gherradores” di Roberto Foieni, “La sagra della primavera” di Davide Madeddu, “Vai e non voltarti” di Ginevra Puccetti; per i racconti brevi in gallurese e logudorese “Ammentos” di Maria Gerolama Masala, “L’isola di Suiddatu” di Domenico Mario Battaglia, “Miriancula” di Mario Pirrigheddu, “Sa menzus cosa” di Sandro Biccai, “Sedda” di Gianfranco Garrucciu; per i racconti brevi in italiano - junior “L'Inimmaginabile” di Alexandra Anghel ha già la vittoria in tasca in quanto unica finalista, per le poesie in gallurese e logudorese “Bisos” di Angelo Maria Ardu, “In una notti brei” di Domenico Mario Battaglia, “Istranzos malos” di Francesco Sotgiu, “La Ciminea” di Angelo Contini, “Sintori di Sciauri” di Andrea Columbano.

