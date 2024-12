città di Norbello a Rossi e monfardini 

Carlo Rossi e Gaia Monfardini hanno vinto la quindicesima edizione del “Trofeo Città di Norbello” di tennistavolo. Erano i protagonisti più attesi, e hanno iscritto il loro nome, come da pronostico, nell’albo d’oro della manifestazione succedendo a Johnny Oyebode e Nikoleta Stefanova.

Rossi, che veste la maglia della Marcozzi, ha battuto in finale per 3-0 Marco Poma, oggi al Muravera e partner di tante medaglie nei tornei giovanili che insieme hanno dominato. Gaia Monfardini in forza al Sud Tirol ha superato in tre set Miriam Carnovale del Quattro Mori.

Rossi ha vinto il girone eliminatorio battendo Kuznetsov e Magarelli, e in semifinale ha avuto la meglio su Giordano, altro atleta del Muravera. Il cammino di Poma è iniziato vincendo le due partite preliminari con Giordano e Ashimiyu, e proseguito battendo Kuznetsov in semifinale

Monfardini ha iniziato battendo nella fase a gironi Arianna Barani e Jara Ovelar, in semifinale ha sfidato Tania Plaian (Quattro Mori) vincendo al quinto set. Nell’altra semifinale Carnovale ha battuto 3-1 Valentina Roncallo (Muravera).

Il tennistavolo non si ferma. Domani sempre a Norbello (ore 18) derby tra Norbello e Quattro Mori per la A1 femminile. Mercoledì la Marcozzi, in A1 maschile, sfida al Palatennistavolo il Servigliano (ore 18,30).

