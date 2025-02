Città di mare sulla rotta di Alghero 

Le città di mare si danno appuntamento ad Alghero, sede del G20 Spiagge 2025, dal 14 al 16 maggio. Nel summit del più importante sistema balneare italiano, si farà il punto sui temi caldi del settore: mobilità, infrastrutture e sviluppo di prodotti ed esperienze culturali competitive. Attraverso la condivisione di idee, soluzioni innovative e strategie efficaci per affrontare le sfide del futuro, tra tutte la richiesta di una legge che riconosca le Comunità marine. Una norma che modificherà in modo sostanziale il rapporto tra cittadini residenti e turisti, dando maggiori possibilità ai Consigli comunali delle città marine nella pianificazione dei bilanci, liberando risorse a favore degli abitanti. Oggi ciò non è possibile. Ci sono difficoltà nell’accedere a bandi pubblici e finanziamenti in quanto, quelli maggiormente appetibili, sono tarati esclusivamente sul numero dei residenti. Servono risorse e piante organiche adeguati, per rispondere ai bisogni delle città turistiche che subiscono l’effetto-fisarmonica.

Il vertice

Alghero e Arzachena, i due comuni sardi che fanno parte della Rete, per esempio, insieme registrano quasi due milioni e mezzo di presenze turistiche all’anno, triplicando il numero di propri residenti nei soli tre mesi estivi. Nella Riviera del Corallo approderanno gli amministratori delle 20 maggiori destinazioni della Penisola associate nel network G20S, che contano da 1 a 7 milioni di presenze turistiche. Da Castiglione della Pescaia a Cattolica, a Chioggia, Comacchio, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste, tanto per citarne alcune. «Non vediamo l’ora di accogliere le delegazioni del network e tutti coloro che, a vario titolo, presenzieranno all’evento – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto – sarà un’occasione importante per fare squadra e ritrovarsi tra sindaci, condividere esperienze e buone pratiche e confrontarsi sulle proposte di risoluzione, a partire dal riconoscimento dello status di Comuni costieri, con tutte le peculiarità del caso».

New entry

La novità dell’edizione 2025 vedrà aumentare la partecipazione alle altre città di mare che registrano numeri inferiori. Sono invitate al G20S di Alghero anche le destinazioni turistiche con presenze al di sotto del milione. Villasimius, con 3700 abitanti, conta oltre 700mila presenze turistiche. Segue San Teodoro, circa 5000 abitanti, che in estate diventano 14 volte superiori. «Una giusta scelta, perché queste località hanno le stesse problematiche delle realtà più grandi», commenta il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, che fa parte della cabina di regia della rete. «Ci auguriamo che con l’ingresso di queste nuove realtà il network cresca sempre di più e sia da ulteriore stimolo affinché il Governo possa approvare la legge sulle città balneari. Il summit di Alghero sarà occasione di confronto, specie alla vigilia della stagione estiva», aggiunge Ragnedda.

Il G20S in terra sarda è stato promosso anche alla BIT di Milano nello stand della Regione Sardegna, dall’assessora al Turismo Ornella Piras. «A testimonianza – riferisce Piras – di un coordinamento e di una collaborazione stretta con la Regione sulle strategie per attrarre visitatori tutto l’anno, puntando su grandi eventi e nuovi mercati internazionali. Alghero coglie l’occasione con entusiasmo e consolida il proprio ruolo di leader del turismo, puntando sul G20S per mettere al centro dell’attenzione il ruolo delle città balneari».

RIPRODUZIONE RISERVATA