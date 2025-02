città di cagliari, vittoria e allungo 

Il Città di Cagliari vince 2-1 il derby contro il Cus Cagliari e porta a 4 i punti di vantaggio sul secondo posto. La capolista di C1, nella giornata di campionato, si è imposta in trasferta al PalaCus con un autogol e la rete di Fois.

Alle spalle del Città di Cagliari rallentano il Sestu Sardinia e il Villaspeciosa. Il C’è Chi Ciak torna al successo, riprendendosi il secondo posto con il 3-1 in trasferta contro l’Happy Fintess Center grazie alla doppietta di Farci e il gol di Medda. Al terzo posto sale il Domus Chia, che batte 8-3 il Futsal Villasor con le doppiette di Trincas e Trevisan e le reti di Pinna, Cabras, Santos e Littarru.

Il Sestu Sardinia pareggia 4-4 in casa contro il Portoscuso. A segno per il Sestu Belleboni (doppietta) e Tola, oltre ad un’autorete avversaria. Per il Portoscuso, che strappa un punto prezioso, sono andati in gol Farris (doppietta) e Fois, reti che si aggiungono a un’altra autorete. Sconfitta interna per il Villaspeciosa, che dopo la gara della fase nazionale di Coppa Italia persa 4-3 contro la Chignolese cade in casa 7-6 contro l’Ichnos Sassari. I sassaresi hanno conquistato i tre punti grazie alle doppiette di Bogoslafsca, Sechi e Fois e a un autogol.

Successo casalingo per la Fanni Futsal Sassari, che batte 3-1 lo ZB Iron Bridge con i gol di Yamada, Pilo e Dessanti. Ritorna alla vittoria la Villacidrese con l’8-5 sul Futsal 4 Mori firmato dalla tripletta di Rafinha, la doppietta di Farris e i gol di Deiola, Andrea e Alessandro Murgia.

