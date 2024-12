città di cagliari, un 2024 da primato 

Il Città di Cagliari chiude il 2024 in testa alla classifica. La capolista di Serie C1 ha vinto anche l’insidiosa gara esterna sul campo della Villacidrese per 8-6 nella dodicesima gara di campionato, penultima del girone d’andata. Protagonisti Erriu, Tricarico e Vacca, autori di una doppietta a testa. In gol anche Ortega e Matza.

Consolida la seconda posizione il C’è Chi Ciak con la settima vittoria consecutiva. La squadra di Serramanna non si ferma più e vince 7-2 in trasferta con il Portoscuso. Un successo firmato dalla doppietta di Pilloni e dalle reti di Aquilina, Diederen, Ecca e Medda. Da rilevare un autogol dei padroni di casa. Vince la terza gara di fila il Sestu Sardinia Futsal, che batte 3-1 in casa il Futsal Villasor con la doppietta di Carta e il gol di Aramu e conserva il terzo posto in classifica. Sale al quarto posto il Villaspeciosa, che si aggiudica 6-3 lo scontro diretto contro il Domus Chia con le doppiette di Figus e Garrido e i centri di Billai e Lai.

Sorride anche la Fanni Futsal Sassari con il 3-2 interno sull’Happy Fitness Center firmato da Fiori, Russu e Karouani. L’unico pareggio di giornata è il 4-4 tra Ichnos Sassari e Cus Cagliari. A segno Bogoslafsca (tripletta) e Marogna per i sassaresi, Figus (altra tripletta) e Orgiano per gli universitari.

In coda successo prezioso per lo ZB Iron Bridge, che si impone 10-3 sul campo del Futsal 4 Mori con il poker di Deiana, le doppiette di Scalizi Vital e Tellier e i gol di Losengo e Mandis.

